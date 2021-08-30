«30 раз упал!» – Захарова раскритиковала работу российского конкурента YouTube

30.08.2021 21:12 (Мск), Москва, Максим Карпенко

Россия пока не может создать национальный видеосервис, который станет конкурентом или вовсе заменит американский YouTube.

Об этом в рамках «Российской креативной недели» заявила спикер МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

При этом, она подчеркнула, что все больше государств приходят к пониманию необходимости создания альтернативы, потому что YouTube ставит искусственные препятствия, блокирует контент и его авторов по надуманным причинам и создает правила, которые постоянно меняются.

Захарова напомнила, что созданный в России видеосервис «Рутуб» пока не может составить конкуренцию американцам.

«Это продукт, это отрасль, которой у нас еще нет, потому вот эти пять миллионов, восемнадцать миллионов (пользователей «Рутуба», – авт.) – это случайные цифры. Это, когда идешь мимо, тебе предлагается в чем-то зарегистрироваться, на всякий случай зарегистрировался, а вдруг там что-то будет, и идешь дальше. Эта история не работает. Мы находимся не на точке конкуренции, не на какой-то еще, мы находимся в приближении к началу», – заявила Захарова.

Гендиректор «Рутуб» Алексей Назаров, также выступавший на мероприятии, посчитал, что развить сервис помогут неизвестные блогеры и оригинальный продукт, но отказался раскрывать подробности:

«Тренд растущий, и все, что сейчас есть с видео, с блогерами, уже вошло в некий менталитет. Подростки, дети – все понимают, что на этом можно зарабатывать, и это не секрет. Мы хотим сделать для этого понятный механизм, в том числе с объяснениями, возможно, взять и за ручку провести по этому сервису, в рамках действующего законодательства РФ показать, что талант, креатив действительно может быть монетизирован, и это, возможно, будущая профессия, которая будет достаточно востребована. Запрос на это есть, он сформирован и мы будем делать ставку, в том числе на молодых, пока никому неизвестных блогеров, и с помощью нашего ресурса выводить их в ТОП, показывать, что действительно, с помощью национального продукта, нашего, российского можно зарабатывать и делать это честно, легально и правильно. Второе – это оригинальный продукт, он, безусловно, будет, но подробности я на самом деле отложил бы на дальнейшие наши встречи».

Примечательно, что при этом, трансляция мероприятия, которая велась на «Рутуб» постоянно зависала и отключилась три десятка раз.

«Товарищи, коллеги, друзья – наша сегодняшняя трансляция, которая велась в «Рутубе», 30 раз упала. Мы о чем говорим – мы говорим о глобальных цифровых показателях, которые мы сами же не можем пока обеспечить. То есть, это очень интересная дискуссия, ее действительно хотят посмотреть, но трансляция 30 раз «упала», мы ее поддержали, сделали перепосты, сделали ее открытой… и для нашей аудитории – 30 раз «упала», мне сейчас ребята написали. Понимаете, о чем мы говорим? Мы немножечко должны опускаться в нашей дискуссии до базового уровня существующих сегодня возможностей, и начинать не с миллиардной аудитории и составления конкуренции чему-то, а с базиса», – заявила Захарова.