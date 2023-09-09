30% российской элиты готовы на компромисс с Западом

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Больше трети (30,4%) предпринимателей и чиновников считают, что России нужно пойти на уступки Западу ради снятия экономических санкций. 37,7% респондентов заявили, что властям не следует стремиться к отмене санкций путем уступок

Такие данные опросов элиты опубликовали ВЦИОМ и организатор президентских мероприятий «Росконгресс» в докладе под названием «Суверенитет как путь к процветанию», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При том, что многие отрасли уже восстановили досанкционные объемы производства, 37,7% респондентов считают, что санкции оказали как позитивное, так и негативное влияние на российскую экономику. Чуть меньше (31,9%) считают, что санкции оказали скорее позитивное влияние. Почти четверть представителей элиты (24,6%) считают, что санкции скорее вредны для российской экономики.

Больше 39% представителей элиты считают, что российской власти следует активнее применять свои санкции против западных стран и компаний. А почти 38% считают, что этого делать не следует.

Больше 52% респондентов позитивно оценивают политику параллельного импорта, так как она поддерживает качество жизни и уровень потребления россиян. При этом 14,5% опрошенных оценивают параллельный импорт негативно.

Больше 70% респондентов считают, что импортозамещение позитивно отразилось на состоянии экономики. И лишь 5,8% представителей элиты воспринимают влияние политики импортозамещения отрицательно. 39% считают, что нынешняя экономическая политика России соответствует принципам суверенного развития, а около 12% считают, что не соответствует.

Генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов не удивлен результатами опроса, но не считает, что можно называть элитой тех, кто назначается указами президента.

«Нам немножко не хватает сталинских наркомов, которые составляли реальную элиту и не пошли бы никогда ни на какие уступки. Потому что есть задача, пусть даже мифическая, построения чего-то, ради которой можно пожертвовать многим, даже своей жизнью. А наши чиновники-примиренцы это продукт 90-х годов, когда все было построено по принципу купи-продай, в том числе, политические взгляды и позиции», – сказал Михайлов в интервью телеканалу «Царьград».

Экономист Михаил Хазин, напротив, удивлен, что ВЦИОМ выявил так мало примиренцев.

«У нас 90% общества за Путина, а 10% против. А в элите 90% против Путина, а 10% за. Почему, понятна. Потому что нынешняя российская элита – это элита приватизационная. Она возникла в 90-е годы и все эти чиновники относятся с большим скепсисом к тому, что происходит, и хотят вернуться в «святые 90-е». Если они смотрели элиту, я удивляюсь, почему у них получилось 30% . Должно было быть как минимум 80%», – сказал Хазин в интервью обозревателю «Комсомольской правды» Сергею Мардану.