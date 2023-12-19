«300 новых вагонов»: в Крыму бьются за сохранение туропотока

Железная дорога не может компенсировать отсутствие авиасообщения с Крымом, и единственная надежда на улучшение логистики и доступности курортов полуострова – это возобновление рейсов в Краснодар.

Об этом сообщила зампред комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Крым – как летели… это был тур выходного дня. У нас был такой поток: пятница, суббота, воскресенье. Много сделано перевозчиками. Я хочу сказать слова благодарности «Гранд Сервис Экспресс», у нас сейчас 22 подвижных состава ходят в сторону Крыма, и я за этим внимательно слежу. Добавляются маршруты, что-то постоянно придумывают, увеличивается количество вагонов, есть скидки. Сейчас пошёл поезд из Адлера, есть возможность долететь до Сочи и пересесть на поезд. Наш затор – это пропускная способность Крымского моста. Максимально может быть 27 пар поездов. Всех туристов поездом не перевезёшь, хотя количество гостей, которые приезжают по железной дороге, существенно увеличилось. Но всех не привезёшь», – подчеркнула она.

Депутат напомнила, что введенный досмотр автомобилей для въезда на мост тоже ограничил пропускную способность. Количество досмотровых групп увеличилось, и заторов практически нет. Но Лобач считает, что для туристов должна быть отдельная полоса досмотра.

«Нам надо, наверное, выделять отдельное окно для туристов, чтобы они проходили в ускоренном режиме. Если человек собрался к нам ехать на автомобиле, нужно это желание поддерживать. Мы подсчитали, что если человек из Москвы едет в Крым на личном транспорте, то с учетом ночлега, платных трасс и заправок, дорога обойдется в 30 тысяч рублей. На всю семью это выгодно. Но если едешь один, это заставляет задуматься. Мы проводили совещание, потому что автотуризм – это как кровеносная система в государстве. Все регионы связывает в Российской Федерации. Я знаю людей, которые из Якутии путешествуют в Крым на автомобиле, и для них это и путешествие, и приключение. И задача, чтобы и дороги были отремонтированные, и придорожный сервис развит. Это должны быть парковки, кемпинги, мини-отели. А они могут быть в красивых местах. Чтобы не просто в одну точку приехать, а путешествовать на автомобиле», – отметила зампред комитета.

Она добавила, что если начнет работать аэропорт Краснодара, то это сократит путь в Крым, и туристы поедут из Центрального федерального округа.

По информации компании «Гранд Сервис Экспресс», в этом году поездами «Таврия» будет перевезено 5 миллионов пассажиров.

«В 2020 году перевезли 1,3 миллионов пассажиров, через год – уже на один миллион больше, в 2022 году – 4,1 миллион, этот год мы закончим с показателем 5 миллионов пассажиров. Нашими поездами можно добраться до полуострова из разных городов России – от Мурманска до Омска, а из совсем отдаленных – прилететь в Москву или Адлер, а уже оттуда нашими поездами доехать до Крыма», – заявил гендиректор компании-перевозчика Александр Ганов.

В ближайшие три года перевозчик планирует приобрести 300 новых вагонов для увеличения пассажиропотока.