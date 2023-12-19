«300 новых вагонов»: в Крыму бьются за сохранение туропотока

Любовь Смирнова.  
19.12.2023 18:49
  (Мск) , Москва
Просмотров: 225
 
Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Транспорт, Туризм


Железная дорога не может компенсировать отсутствие авиасообщения с Крымом, и единственная надежда на улучшение логистики и доступности курортов полуострова – это возобновление рейсов в Краснодар.

Об этом сообщила зампред комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Железная дорога не может компенсировать отсутствие авиасообщения с Крымом, и единственная надежда на улучшение...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«В Крым – как летели… это был тур выходного дня. У нас был такой поток: пятница, суббота, воскресенье. Много сделано перевозчиками. Я хочу сказать слова благодарности «Гранд Сервис Экспресс», у нас сейчас 22 подвижных состава ходят в сторону Крыма, и я за этим внимательно слежу. Добавляются маршруты, что-то постоянно придумывают, увеличивается количество вагонов, есть скидки. Сейчас пошёл поезд из Адлера, есть возможность долететь до Сочи и пересесть на поезд.

Наш затор – это пропускная способность Крымского моста. Максимально может быть 27 пар поездов. Всех туристов поездом не перевезёшь, хотя количество гостей, которые приезжают по железной дороге, существенно увеличилось. Но всех не привезёшь», – подчеркнула она.

Депутат напомнила, что введенный досмотр автомобилей для въезда на мост тоже ограничил пропускную способность. Количество досмотровых групп увеличилось, и заторов практически нет. Но Лобач считает, что для туристов должна быть отдельная полоса досмотра.

«Нам надо, наверное, выделять отдельное окно для туристов, чтобы они проходили в ускоренном режиме. Если человек собрался к нам ехать на автомобиле, нужно это желание поддерживать. Мы подсчитали, что если человек из Москвы едет в Крым на личном транспорте, то с учетом ночлега, платных трасс и заправок, дорога обойдется в 30 тысяч рублей. На всю семью это выгодно.

Но если едешь один, это заставляет задуматься. Мы проводили совещание, потому что автотуризм – это как кровеносная система в государстве. Все регионы связывает в Российской Федерации. Я знаю людей, которые из Якутии путешествуют в Крым на автомобиле, и для них это и путешествие, и приключение. И задача, чтобы и дороги были отремонтированные, и придорожный сервис развит. Это должны быть парковки, кемпинги, мини-отели. А они могут быть в красивых местах. Чтобы не просто в одну точку приехать, а путешествовать на автомобиле», – отметила зампред комитета.

Она добавила, что если начнет работать аэропорт Краснодара, то это сократит путь в Крым, и туристы поедут из Центрального федерального округа.

По информации компании «Гранд Сервис Экспресс», в этом году поездами «Таврия» будет перевезено 5 миллионов пассажиров.

«В 2020 году перевезли 1,3 миллионов пассажиров, через год – уже на один миллион больше, в 2022 году – 4,1 миллион, этот год мы закончим с показателем 5 миллионов пассажиров. Нашими поездами можно добраться до полуострова из разных городов России – от Мурманска до Омска, а из совсем отдаленных – прилететь в Москву или Адлер, а уже оттуда нашими поездами доехать до Крыма», – заявил гендиректор компании-перевозчика Александр Ганов.

В ближайшие три года перевозчик планирует приобрести 300 новых вагонов для увеличения пассажиропотока.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть