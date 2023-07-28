31 год спустя: Российские миротворцы не собираются покидать Приднестровье

29 июля исполняется 31 год со дня ввода российских миротворцев в Приднестровье. Миротворческая операция действует все это время, и она по-прежнему эффективна: после окончания вооруженного конфликта 1992 года на берегах Днестра не стреляли.

Успех операции обеспечивается главным образом благодаря тому, что в состав Совместных миротворческих сил наряду с российскими военными входят контингенты от Молдовы и Приднестровья.

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В соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта, подписанным президентами России и Молдовы 21 июля 1992 года, операцией управляет трехсторонняя Объединенная контрольная комиссия. Миротворцы несут службу на стационарных постах и КПП по обоим берегам Днестра на ключевых участках Зоны безопасности, протяженность которой составляет на 225 км.

В последнее время миротворческий механизм на Днестре подвергается серьезной проверке на прочность. Если Тирасполь полагает, что действующий формат операции и сегодня гарантирует мир и стабильность в регионе, то в Кишиневе все чаще говорят о необходимости преобразования миссии и вывода из-под эгиды России.

О нынешнем положении дел вокруг миротворческой операции на Днестре и возможных рисках для нее беседуем с директором Института социально-политических исследований и регионального развития Игорем Шорниковым.

ПолитНавигатор: Миротворческая операция на Днестре – насколько она актуальна и насколько уязвима в нынешнем региональном контексте?

Игорь Шорников: Наличие российских военных на Днестре остается единственным залогом физической безопасности жителей Приднестровья. Контингент в 1000 российских солдат, который не обладает тяжелыми наступательными вооружениями, да и просто современными средствами, которые в наши дни являются необходимым элементом для ведения боя, это, конечно, лишь видимая часть миротворческой операции.

Важен даже не сам по себе воинский контингент, а мощь государства – военная и дипломатическая, которая стоит за этим контингентом. Тот факт, что почти за полтора года СВО в Приднестровье сохраняется мир, несмотря на все угрозы из Киева и целенаправленную работу Лондона по дестабилизации ситуации, говорит о востребованности миротворцев в регионе и об успешности их миссии.

Конечно, абсолютизировать значение военного присутствия России нельзя. На мой взгляд, очевидно, что именно сейчас миротворческая операция нуждается в подкреплении.

В непосредственной близости от Приднестровья разворачиваются боевые действия, вдоль границ ПМР постоянно отмечаются движения войск и техники потенциального противника, причем как со стороны Украины, так и со стороны Молдовы. Солдаты несут службу в состоянии постоянной тревоги. Тирасполь уже обращался к Москве с просьбой расширить воинский контингент.

ПолитНавигатор: На днях пришли новости о том, что Кишинев решил выслать из страны большую часть российских дипломатов. Как отразится сокращение их численности на миротворческом механизме?

Игорь Шорников: В СМИ сообщается о высылке из Молдовы 22 российских дипломатов и 23 представителя технического персонала посольства. Объясняется, что это делается «в целях обеспечения дипломатического паритета». В молдавском посольстве в Москве работают, если не ошибаюсь, всего шесть дипломатов. Этого крайне недостаточно даже для нормального осуществления консульских функций. Страдают, прежде всего, молдавские граждане.

Если Кишинев намерен оставить в Молдове аналогичное число российских дипломатов, это, безусловно, способно частично блокировать работу российского посольства. Опять же, пострадают в первую очередь простые граждане, которым и сейчас сложно получить консульское обслуживание в должном объеме.

Для России безусловным приоритетом в работе посольства в Молдове является обеспечение деятельности миротворческих механизмов, в том числе ОКК. В Объединенной контрольной комиссии по регламенту должно быть минимум два человека от России. Совсем недавно у России оставался только один представитель в ОКК, и с большими трудностями удалось восстановить кворум. Сейчас ОКК работает в нормальном режиме. Но Кишинев своей политикой вполне способен устроить новые проблемы в работе этого органа.

Российский МИД уже заявил, что эти действия не останутся без ответа. Возможно, Кишинев ожидает с российской стороны аналогичных шагов, чтобы в дальнейшем полностью прекратить дипломатические отношения с Россией и обвинить в этом Москву. Если это произойдет, то работа ОКК в Приднестровье окажется приостановленной. Это создаст реальную угрозу дееспособности миротворческого механизма.

Лучшим ответом Кишиневу, на мой взгляд, должно стать кратное увеличение денежного довольствия российских миротворцев, служащих в Приднестровье по контракту, до уровня военнослужащих, выполняющих задачи в горячих точках, и последовательное увеличение общего числа военнослужащих до предельных величин. Напомню, что российский контингент на Днестре должен составлять 3100 человек, а сейчас его численность не превышает 1000 военных.

ПолитНавигатор: В Кишиневе периодически говорят о необходимости «очистить Приднестровье от военного присутствия РФ». Представители миротворческого контингента Молдовы отказались участвовать в совместных мероприятиях к 31-й годовщине ввода миротворческих сил в Зону безопасности.

При этом свои обязанности в ОКК и на миротворческих постах они выполняют, ситуация в Зоне безопасности контролируется. Насколько велика вероятность того, что Кишинев выйдет из соглашений о действующем миротворческого формате?

Игорь Шорников: В Молдове медленно, но верно прогревается антироссийская истерия, официальный Кишинев всячески показывает, что российских солдат он считает непрошенными гостями, об этом же заявляют молдавские дипломаты на всех международных площадках. Однако российские военные работают в регионе в соответствии с двусторонним российско-молдавским соглашением, и пока оно действует, все эти заявления ничего не стоят.

Может ли Кишинев пойти на денонсацию Соглашения от 21 июля 1992 года? В этом случае ситуация на Днестре будет отброшена на момент горячей фазы конфликта и именно Кишинев окажется в роли агрессора, который вооруженным путем пытался установить свою власть над Приднестровьем. Россия же, так же, как и 31 год назад, окажется невольным участником конфликта и вынуждена будет предпринимать срочные действия для защиты населения и собственного контингента.

Нужно ли это Кишиневу сейчас? Очевидно, что нет. В этом заинтересованы только отдельные внешние игроки, которые к нашему региону не имеют никакого отношения. Именно они стимулируют действующую власть на неадекватные действия. Пока безуспешно.

ПолитНавигатор: Недавно состоялось заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ, где приняли резолюцию, содержащую, в том числе, призыв заменить миротворческую миссию в Приднестровье на многостороннюю гражданскую миссию.

На прошедшем 11-12 июля саммите НАТО страны-члены организации в совместном заявлении потребовали от России вывести миротворцев, дислоцированных в Приднестровье «без согласия Молдавии». Эти заявления – формальные, или тут все серьезно?

С одной стороны, ничего нового не произошло. Запад требует от Москвы ликвидировать свое военное присутствие на Днестре уже более 20 лет. Но два десятилетия ничего в этом направлении не происходило, не произойдет и сейчас. Новых аргументов за эти годы у Запада не появилось.

С другой стороны, мы видим контекст этих заявлений. События на Украине развиваются в крайне неблагоприятном ключе для Киева и его британских покровителей. Нельзя исключать, что они попытаются в очередной раз переключить внимание международного сообщества от своих поражений на какую-то новую тему. Приднестровье они рассматривают как «ахиллесову пяту» России и на фоне российского давления на Одессу они пытаются шантажировать Москву угрозами в адрес Тирасполя.

ПолитНавигатор: Объединенная контрольная комиссия – эффективный, рабочий механизм, там, помимо трех сторон, заседают представители Украины и ОБСЕ, это свидетельствует о том, что легитимность миротворческой операции признается всеми ее участниками. Как отразится на работе ОКК возможное прекращение работы Миссии ОБСЕ в Молдове?

Игорь Шорников: Ничего особенного не произойдет. ОКК создавалась на основе российско-молдавского соглашения 21 июля 1992 года. В документе ни о каких представителях ОБСЕ в составе Комиссии речи не идет. Этих людей пригласили в уже работающий механизм позже, в качестве наблюдателей, чтобы повысить транспарентность работы ОКК. Таким же образом потом там появились и представители ЕС и США. Они не уполномочены влиять на работу Комиссии. ОКК останется работоспособной структурой независимо от присутствия или отсутствия всех этих людей.

Легитимность миротворческой операции определяется не мнением западных представителей, а уровнем доверия населения к миротворцам. Мы знаем, что среди жителей и Молдовы, и Приднестровья нет никаких нареканий к военнослужащим Совместных миротворческих сил, а это военные из Молдовы, Приднестровья и России.

ПолитНавигатор: Как можно прокомментировать слова американского дипломата, бывшего главы Миссии ОБСЕ в Молдове Уильяма Хилла о том, что Молдове не стоит пересматривать свой нейтральный статус, но и миротворческие силы ей не нужны? Выступая в Кишиневе на нескольких площадках, экс-глава миссии заявил, что жители обоих берегов Днестра не желают воевать, а это «делает бессмысленным нахождение российского миротворческого контингента в Зоне безопасности».

Игорь Шорников: Цинизм этого дипломата и разведчика поражает. Когда-то именно его усилиями были разрушены соглашения, которые могли привести к всеобъемлющему урегулированию. В 2003 году был подготовлен и парафирован президентами двух сторон так называемый «Меморандум Козака», Молдова должна была стать федеративным государством, а Приднестровье – субъектом этой федерации. Но Вашингтон оказал давление на президента Молдовы Воронина. Он отказался от своей подписи. С тех пор Тирасполь и Кишинев только отдалялись.

Сегодня этот человек советует отказаться от российских миротворцев, а когда-то он ликовал при виде российских танков, которые распиливались на металлолом.

Сейчас США и Британия целенаправленно подталкивают Молдову к модернизации армии, лоббируют поставки из стран ЕС новых видов оружия, продавливают двукратное увеличение военного бюджета Молдовы, натравливают Кишинев на российских миротворцев и на приднестровцев, прямо провоцируют военный конфликт с Россией. Но при этом они же отказывают Молдове в защите, так же, как и Украине, они закрывают Молдове доступ к НАТО. Именно это скрывается за «миролюбивыми» словами о сохранении Молдовой нейтрального статуса.

Такое поведение никак нельзя назвать достойным. Понятно, все это относится не лично к Уильяму Хиллу, а в целом к западной дипломатии в нашем регионе. Ничего кроме отвращения это не вызывает. Самого Хилла мне жаль, в столь почтенном возрасте он вынужден выполнять не самую чистую работу.