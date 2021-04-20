310 лет Луцкому договору. Многовековая история российско-молдавских отношений

20.04.2021, Тирасполь, София Русу

В апреле этого года исполнилось 310 лет со дня заключения Луцкого договора о союзе Молдавии и России между русским царем Петром I и молдавским господарем Дмитрием Кантемиром. События давно минувших дней объясняют современность и позволяют заглянуть в будущее российско-молдавских отношений.

Об этом говорили ученые и политологи на онлайн-конференции к юбилею подписания Луцкого договора, организованной Молдавским отделением Изборского клуба (г. Кишинев), Институтом социально-политических исследований и регионального развития (г. Тирасполь) и Приднестровским филиалом Института стран СНГ.

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Секретный договор между Дмитрием Кантемиром и Петром I был подписан 13 апреля (по новому стилю) 1711 года. Согласно этому договору, молдавское княжество должно было признать верховную власть Москвы, сохранив при этом статус независимого государства и прежние обычаи внутри страны. Сохранялись также привилегии молдавских бояр, господарский престол закреплялся за династией Кантемиров.

Как отметил директор ИСПИРР, историк Игорь Шорников, в каком-то смысле этот договор послужил правовой базой для Прутского похода (поход в Молдавию русской армии под предводительством Петра I против Османской империи летом 1711 года, в ходе Русско-турецкой войны 1710 – 1713 гг.), который принял форму войны за освобождение братского православного народа.

После подписания мира в Прутском походе Луцкий договор формально утратил силу, Молдавия осталась турецким вассалом, а Дмитрий Кантемир бежал в Россию, тем не менее, Луцкий договор не стал исторической случайностью, говорит историк. Во-первых, объясняет он, договор повторял соглашения, подписанные молдавским митрополитом Гедеоном с Москвой в 1656 году, а во-вторых, уже через сто лет после Луцкого договора, когда Бессарабия присоединилась к России, какие-то элементы договора реализовались.

«Можно, наверное, утверждать, что Луцкий договор и российско-молдавские отношения того времени наиболее ярко проявили сам характер стратегического взаимодействия двух народов, определившийся еще Штефаном чел Маре (молдавским господарем Стефаном Великим – прим. автора) и Иваном Великим.

Последующие исторические события, включая современные молдо-российские отношения, протекают в русле, которое было определено многие столетия назад. Молдавия была и остается геополитическим пограничьем. И так получается, что ее народ в основном стремится к единству с Россией, у самой России не всегда хватает сил и решимости двигаться навстречу, а молдавские элиты ради сохранения власти разыгрывают различные партии: польскую, турецкую, русскую или, как в наши дни, – румынскую, евросоюзовскую, российскую», – отметил Игорь Шорников.

«Недопиаренный Кантемир», или История, достойная кинематографа

История развития взаимоотношений России и Молдавии – яркая и нетривиальная, она словно соткана из сюжетов, достойных внимания писателей и кинематографистов.

Чего стоит, например, исконная молдавская военная традиция – служить в русской армии! По данным, которые привел доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Владислав Гросул, в конце XIX – начале XX века на службе в русской армии состояло 32 молдавских генерала и адмирала. Начало этой традиции было положено на пять столетий раньше, когда Елена Стефановна, дочь Стефана Великого вышла замуж за наследника русского престола, сына Ивана III – Ивана Молодого. Тогда и началось вступление молдаван в русскую армию – Иван Иванович был видным полководцем, участником военных походов отца.

«С тех пор есть немало сведений о том, как молдаване находились на службе в русской армии. Первый легкоконный молдавский полк в России формируется еще в 60-х годах XVII века. При Петре I довольно много молдаван находилось на русской военной службе, в частности, в составе частей, которыми командовал приближенный Петра, военачальник Патрик Гордон, который сыграл большую роль в реформировании русской армии», – сообщил Владислав Гросул.

Он отметил, что в начале XVIII века формируется три молдавских кавалерийских легкоконных полка (их возглавили Апостол Кигеч, Константин Туркулец и Василий Танский), которые участвовали в Северной войне, еще до Прутского похода. Сохранились материалы, где содержатся донесения русских военачальников об участии молдаван в сражениях со шведами.

«27 июня 1708 года Меншиков в письме гетману Скоропадскому сообщает об успешных действиях молдаван против неприятеля. Есть материалы о службе молдавских воинских отрядов, которые входили в состав кавалерийских частей генерала Рене…

Сохранился материал о том, что Карл XII обещал большую награду за доставку К. Туркульца живым или мертвым. 23 сентября 1709 года русские части под командованием бригадира Кропотова, в которые входили и молдавские отряды, одержали победу над шведами под Черновицами. Это было первое пришествие русских войск на территорию Молдавии, поскольку тогда Буковина была составной частью молдавского княжества», – рассказал Владислав Гросул.

После Северной войны количество молдаван на службе в русской армии только увеличивалось. Позже они участвовали во всех русско-турецких войнах, Семилетней войне, Отечественной войне 1812 года, Первой мировой войне и, конечно, Великой Отечественной войне, в ходе которой в Красной армии сражалось около 400 тысяч жителей Молдавской ССР.

Вот другой захватывающий сюжет и канва для целого сериала о событиях начала XVIII века – участие Дмитрия Кантемира в тайной войне против Османской империи. О нем напомнил кандидат исторических наук Петр Шорников.

Кантемир большую часть жизни прожил в качестве почетного султанского заложника в Константинополе. Патриарх Константинополя Досифей – активный политик, который был тайно связан с Петром I, – по разным каналам от всех правителей православных земель Османской империи получал достоверную информацию, которая переправлялась в Москву. Участвовал в этой секретной деятельности и Кантемир.

«Досифей представил Дмитрия Кантермира российскому послу в Константинополе Петру Андреевичу Толстому, который был одним из лучших разведчиков своего времени. Наладилось замечательное взаимодействие. Результатом этого сотрудничества была вербовка муфтия – главы мусульман Османской империи, матери султана, массы турецких визирей, других высших чиновников.

Что очень важно, был смещен с подачи Кантемира и Досифея злобный враг России крымский хан Казы-Гирей, был скомпрометирован антироссийски настроенный турецкий посол в Петербурге Мустафа-паша», – сообщил Петр Шорников.

А вот сюжет, мимо которого кинематограф пройти не смог. История о дружбе Петра I с молдавским господарем Дмитрием Кантемиром и его семейством, романтические отношения русского царя с дочерью Кантемира Марией легли в основу российского мини-сериала 2011 года, снятого режиссером Владимиром Бортко.

Кандидат исторических наук, профессор Николай Бабилунга, который напомнил об этой странице истории, с сарказмом отметил, что предложил бы сюжет о последней любви императора Петра и кишиневской киностудии «Молдова-филм», «если бы она не была разгромлена так беспощадно в период национального возрождения и демократизации молдавского народа».

По словам Бабилунги, образ Марии Кантемир как возлюбленной Петра мифологизирован – достоверных сведений о ее отношениях с русским императором немного. Известно, что блестяще образованная, привлекательная внешне, Мария пришлась по душе Петру, бывавшему в доме у Кантемиров в Петербурге. Петр увлекся и собирался даже жениться на ней. У императора не было наследника по мужской линии, и его роман с молдавской княжной приобретал большое политическое значение – брак с Марией был возможен и желателен.

Во время Каспийского похода Петра (Кантемиры его сопровождали) Мария родила от царя мальчика, что вызвало беспокойство у супруги Петра Екатерины, которая не без основания подозревала мужа в желании развестись и жениться на новой избраннице.

С другой стороны, рождение внука обнадеживало Дмитрия Кантемира, который мечтал породниться с царем, а затем вместе с ним освободить Молдавию от османского ига и возвратить себе молдавский престол. Княжество приобрело бы самостоятельность под гарантиями и протекторам России, а род Кантемиров установил бы наследственную монархию в княжестве, что предусматривалось Луцким договором.

История разрешения Марии от бремени покрыта легендами и недомолвками. Родившийся ребенок, по слухам, был недоношенным и умер сразу после рождения, что успокоило Екатерину, которая вышла победительницей из этого негласного соперничества. Позже, после коронации Екатерины, она сама была уличена в супружеской неверности, и Петр снова сблизился с Марией, но ненадолго – вскоре император заболел и умер. Мария же сохранила верность Петру, замуж так и не вышла и провела остаток дней в своем доме в Москве.

Политолог, руководитель проекта «СОНАР-2050» Семен Уралов считает, что историю, особенно такую яркую и самобытную, сегодня можно и нужно популяризировать – интерпретировать для широкой аудитории, подавать в современных формах.

«Мы с коллегами начали популяризировать историю союзную, российско-белорусскую и стали достаточно сложные тексты перекладывать в такой интересный жанр, как аудиостатьи, – рассказал он. – Мы экспериментировали, но оказалось, что таким образом вполне можно привлечь аудиторию в 4-5 тысяч человек.

С моей точки зрения, образ Кантемира – наиболее выигрышный образ [молдавской истории], который абсолютно недопиарен. Если готовы продвигать этот политический дискурс, я со стороны «СОНАРа» расходную часть мог бы взять на себя. Мы с Пучковым (блогером Дмитрием Пучковым – прим. автора) уже сделали серию материалов про Молдавию, про Казахстан и увидели, что популяризация академического знания дает результат».

Самая консервативная митрополия РПЦ

Рассуждая о вековых связях России и Молдавии, участники конференции отметили, что Молдавия издавна является частью православного мира, канонической территорией Русской православной церкви.

Приднестровский историк Вячеслав Содоль отметил, что молдавский край тяготел к России в духовном плане, стремился укрепить связи с ней. Так, молдавское духовенство в эпоху русско-турецких войн выступало за установление над княжеством российского протектората или принятия его в российское подданство – была продолжена линия, заложенная митрополитом Досифеем.

«Подобные обращения направлялись русским монархам в 1739, 1769, 1771 ,1774, 1786, 1787 и 1807 годах. Как известно, в полной мере эти просьбы Россия удовлетворить не могла в силу неблагоприятных внешнеполитических обстоятельств, тем не менее, она стремилась поддержать единоверное молдавское княжество даже после вынужденного оставления его территории и заключения мирных соглашений с Османской империей, как это было сделано, например, в тексте Кючук-Кайнарджийского мирного договора», – сказал Вячеслав Содоль.

Глава отдела по связям с Русской православной церковью Института стран СНГ Кирилл Фролов, в свою очередь, напомнил, что молдавский митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони (известный как первый российский митрополит Кишиневский и Хотинский, 1813−1821), определил Молдо-Влахию несменяемой территорией РПЦ и был предан за это анафеме Константинопольским патриархом, который подчинялся тогда османским властям.

По мнению эксперта, эти события актуальны и в современном контексте. Фролов полагает, что режим Майи Санду будет пытаться «отторгнуть Молдавию, Гагаузию, Приднестровье из юрисдикции Русской православной церкви», действуя в контексте религиозной войны, которая объявлена России.

«Недооценивать угрозу неправильно – невозможно вести православную Молдавию в «Евросодом», в «Великую перезагрузку», не отторгнув молдавскую церковь от Московского патриархата. Молдавская митрополия – самая консервативная митрополия РПЦ, последнее препятствие румынизации и евросодомизации исторической Молдо-Влахии. Под это будут брошены силы, и это уже делается.

Не зря один из учредителей «секты Думенко» раскольнической ПЦУ Александр Драбинко пытается расшатать молдавскую митрополию, общается с молдавским епископом Иоанном Мошнегуцу», – говорит эксперт.

По его мнению, особая роль в контексте православного сопротивления принадлежит Приднестровью. «Приднестровская Молдавская Республика является аналогом княжества Феодоро в Крыму, осколком православной Византии, непокоренного православия, передовым отрядом Русского мира.

В госуниверситете в Тирасполе давно надо было открыть богословский факультет и ковать кадры для православной Молдо-Влахии, Гагаузии, готовить православных богословов, историков, блогеров, чтобы развенчивать румынский унионизм, евросодом в умах и сердцах», – полагает Фролов.

Когда Румынии еще не было на свете

Румынский унионизм, снисходительное и даже презрительное отношение Бухареста к Молдове и молдаванам резко контрастирует с политикой, которую проводит в отношении страны Россия. Участники конференции раскритиковали недавнее заявление посла Румынии в Молдове Даниела Ионицэ, который заявил, что если бы мог, то вакцинировал бы молдавских граждан с румынскими паспортами не от COVID-19, а от «примитивного молдовенизма или от тех унаследованных от советских времен чувств, которые они в какой-то момент испытывают к Румынии».

«Знаменательное по своей откровенности признание потомка Антонеску, – прокомментировал высказывание румынского дипломата профессор Николай Бабилунга. – Желание румынского посла лечить молдаван от их молдавской идентичности, которую он походя называет примитивной, очевидно, является не спонтанным экспромтом, хамским и оскорбительным по своей сути для самосознания молдаван, а логичным отражением политики соседней страны в отношении молдавского самосознания.

Сами румыны открыто и бесцеремонно отрицали право молдаван на свой менталитет, свою историю и язык, как отрицают они право молдаван на свою государственность. Парадоксально, но в политическом руководстве Молдовы долгое время господствуют силы, которые во всем поддерживают эту политику и без всякого стеснения заявляют о необходимости скорейшей ликвидации молдавской государственности, молдавской культуры, языка, менталитета, самой души молдавского народа.

Прямо противоположную по своим целям и методам политику мы видим со стороны России – политику, направленную на сохранение молдавского самосознания и культуры, духовности и национальной государственности молдаван».

Историк говорит, что спасительная роль России для молдавского народа понималась современниками весьма четко и ясно в течение многих веков, с момента первого официального обращения молдавского княжества с просьбой о принятии в состав России в 1656 году (миссия митрополита Гедеона). Это свидетельствует о близости политических интересов, культурной среды, ментальности правителей России и Молдавии, такая близость существовала и между народами двух держав.

«В истории дважды случались ситуации, когда на русский престол мог взойти внук молдавского господаря: внук Стефана Великого в XVI веке и внук Дмитрия Кантемира в XVIII веке. Это было в те времена, когда на свете не было ни Румынии, ни румын, а молдавский менталитет связывал свое будущее с великой Россией.

Вся история молдавского народа свидетельствует: когда молдаване шли вместе с Россией, они переживали самые благополучные свои времена, времена развития и прогресса. А когда молдаван насильственно противопоставляли русскому миру, они впадали в период политического кризиса, экономического развала, культурной деградации и духовного разложения. Дмитрий Кантемир, как гениальный мыслитель, в свое время понял эту историческую закономерность», – отметил Николай Бабилунга.

Отношения двух государств на уровне простых людей остаются теплыми, благожелательными и сегодня. Руководитель молдавской общины Воронежской области Каролина Ветрова рассказала о просветительской работе, в частности, освещении деятельности Дмитрия Кантемира, которую организация успешно ведет на базе пяти вузов Воронежа.

«Кантемир – герой нескольких стран и народов, символ цивилизационной общности Молдавии и России, мост между прошлым и будущим. Стараемся донести до молодого поколения, что вся деятельность Кантемира пронизана патриотизмом, верой в экономический расцвет Молдавии благодаря союзу с Россией. Молдавия исторически имела особые связи с Россией, на пространстве которой сохранилась молдавская идентичность, несмотря на то, что сегодня отношения двух государств носят неоднозначный характер», – отметила Ветрова.

Представитель Россотрудничества в Молдове Николай Журавлев приветствовал дружеские связи двух народов и призвал и далее держать такое общение в повестке дня.

«Союзнические отношения Молдавии и Росси уходят корнями еще в XIV век, а в Кишиневе некоторые политики утверждают, что Россия появилась здесь чуть ли не в 1940 году и что русским желательно было бы чемоданы собрать. Стоит чаще напоминать об истоках дружбы российского и молдавского народов, ее объективных исторических предпосылках», – сказал он.

Исполнительный директор Молдавского филиала Изборского клуба Владимир Букарский полагает, что заключение Луцкого договора – уникальная дата в судьбе не только России и Молдавии, но и других православных народов: с тех пор фактически берет начало Балканская политика России, начинается не только русско-молдавский, но и русско-сербский братский союз.

«Россия не может уйти с Балкан, потому что Балканы – это естественная часть русского национального самосознания, и путь на Балканы лежит через Молдавию. У сербов есть высказывание: нас и русских – двести миллионов.

То же можно сказать про всех нас: «примитивных молдовенистов», православных, друзей России и русских – двести миллионов. Это должны помнить и послы Румынии, и послы США, и президенты Украины, и руководители СБУ, и все прочие, кто поспешил списать нас в архив», – подчеркнул эксперт.