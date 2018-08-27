Процедура получения гражданства РФ станет на год короче для тех, кто родился в РСФСР

27.08.2018, Москва, Максим Карпенко

Получение российского гражданства упростят для всех, кто родился в РСФСР. Соответствующие поправки в закон о гражданстве подготовило Министерство внутренних дел, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на «Ридус».

Эта норма позволит иностранным гражданам получить паспорта РФ, минуя получение вида на жительство и укоротит процедуру на год. При этом, разрешение на временное проживание получать все же придется.

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«Иностранные граждане и лица без гражданства, родившиеся на территории РСФСР и имевшие гражданство бывшего СССР, получившие разрешение на временное проживание в Российской Федерации или вид на жительство, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке без соблюдения условия ‎о сроке проживания», – говорится в тексте законопроекта.

Ранее первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин заявил, что гражданам Украины необходимо упростить процедуру их натурализации в Российской Федерации.

При этом большинство россиян (71%) не поддерживают идею упрощения процедуры получения российского гражданства для мигрантов из стран СНГ.