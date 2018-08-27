27.08.2018, Москва, Максим Карпенко
 
Демография, Общество, Россия, Украина

Процедура получения гражданства РФ станет на год короче для тех, кто родился в РСФСР



Получение российского гражданства упростят для всех, кто родился в РСФСР. Соответствующие поправки в закон о гражданстве подготовило Министерство внутренних дел, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на «Ридус».

Эта норма позволит иностранным гражданам получить паспорта РФ, минуя получение вида на жительство и укоротит процедуру на год. При этом, разрешение на временное проживание получать все же придется.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте или канал YouTube



«Иностранные граждане и лица без гражданства, родившиеся на территории РСФСР и имевшие гражданство бывшего СССР, получившие разрешение на временное проживание в Российской Федерации или вид на жительство, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке без соблюдения условия ‎о сроке проживания», – говорится в тексте законопроекта.

Ранее первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин заявил, что гражданам Украины необходимо упростить процедуру их натурализации в Российской Федерации.

При этом большинство россиян (71%) не поддерживают идею упрощения процедуры получения российского гражданства для мигрантов из стран СНГ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





Загрузка...


За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Август 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть