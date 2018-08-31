31.08.2018, Москва, Максим Карпенко
 
Киев, Москва, Общество, Религия, Украина
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Константинопольский патриарх решил предоставить Украине автокефалию



Константинопольский патриарх Варфоломей принял решение предоставить Украине автокефалию. Об этом сообщает «Ридус», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так, в эфире украинского телеканала «Громадське» митрополит Галлльский Эммануил заявил, что свое решение Варфоломей озвучил сегодня во время встречи с патриархом Русской православной церкви Кириллом, которая состоялась в Стамбуле.

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«Вселенский патриархат решил использовать все пути, чтобы решить вопрос предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Решение было принято в апреле. И мы имплементируем это решение. Об этом было сообщено патриарху Кириллу во время его визита», – заявил митрополит.

Ранее депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук заявил, что УПЦ МП якобы готовит отряды самообороны в случае, если подконтрольный США Константинопольский Патриарх Варфоломей издаст томос об отрыве Украинской Церкви от Московского Патриархата. Также посланник Вселенского Патриарха митрополит Галльский Эммануил сообщал, что в Константинополе начата процедура предоставления томоса Украинской православной церкви Киевского патриархата.

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