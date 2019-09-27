32-летний министр Зеленского: Авиасообщения с Россией не будет!

27.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина при нынешней власти не будет восстанавливать прямое авиасообщение с Российской Федерацией.

Об этом в интервью «Экономической правде» заявил новый министр инфраструктуры страны 32-летний Владислав Криклий, в прошлом – помощник главы МВД куратора нацбатов Арсена Авакова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока эта страна остается агрессором, мы в состоянии войны и не хочется повторений МН17. Это просто опасно для украинцев. Мне кажется, надо иметь какой-то суицидальный настрой, чтобы предложить восстановление этого авиасообщения.

Я уже не говорю о геополитических вещах. Если мы все восстанавливаем, то значит, мы даем месседж внешнему миру, что все хорошо, все прекрасно, никаких проблем у нас с ними нет. Тогда вопрос: зачем мы по каким-то дополнительными санкциями в отношении них обращаемся, зачем мы хотим продолжать коммуникацию в четырехстороннем формате, Минские договоренности? Поэтому пока, учитывая как они себя ведут, я думаю, что об прямое авиасообщение с ними нельзя говорить вообще», – заявил Криклий.

При этом, министр не планирует инициировать запрет железнодорожного сообщения с Россией, о чем заявлял его предшественник Владимир Омелян:

«У нас небольшое сообщение. Мы просто создадим, наверное, дополнительные препятствия для граждан, которые все равно вынуждены ездить туда по разным причинам. Так они будут ездить через Беларусь. Мы и так для экономики Беларуси уже хорошие условия создали».

Как сообщал «ПолитНавигатор», после запрета прямого авиасообщения между Украиной и РФ, введенного при Петре Порошенко, жители Киева вынуждены летать в Москву через Минск.

Благодаря этому Белоруссия имеет дополнительные доходы – в аэропорту Минска достраивают уже второй терминал, предназначенный специально для пассажиров, следующих транзитом из Киева в Москву.

«Я часто летаю в Москву через Минск, сейчас нет прямых самолетов. Я иногда вижу, как просто рядами в Минске пересаживаются и теми же самыми рядами на такие же места, сейчас же можно заранее зарегистрироваться по интернету, просто рядами пересаживаются. 70% летающих, приблизительно, это жители Украины. Вопрос – кому от этого хорошо?», – заявлял ранее киевский миллионер Александр Меламуд.