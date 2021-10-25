32 ракеты одним залпом: в Крым доставили убийцу москитного флота Украины

25.10.2021 18:46 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Российский береговой ракетный комплекс «Бал» получит новую ракету, которая сможет стрелять на 500 километров и поражать не только корабли, но и наземные цели.

Испытания новой ракеты прошли успешно, пишет ТАСС со ссылкой на свой источник в оборонно-промышленном комплексе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ракетный комплекс «Бал» может за один залп выпустить 32 ракеты, еще столько же у него находится в боезапасе. «Балы», в том числе расположены на Черноморском побережье, в частности в Крыму.

По мнению украинского военного эксперта Тараса Чмута, появление в России современной ракеты для берегового ракетного комплекса – это серьезный вызов для Украины.

Высока вероятность, что эти ракеты будут поставлены на дежурство в Крыму, и позволят Черноморскому флоту доставать до Одессы, не выходя из пунктов базирования.

«Для Украины это плохие новости, поскольку, можно допустить, что Черноморский флот одним из первых получит новые ракеты. На сегодня в составе Береговых ракетно-артиллерийских войск оккупанта есть 15-я отдельная береговая ракетная бригада (в Крыму) и 11-я отдельная береговая ракетно-артиллерийская бригада (Краснодарский край), на вооружении которых находится, минимум, дивизион «Балов». Получение оккупантом обновленных ракет ставит ВМС Украины в еще более затруднительное положение – если раньше из условного Севастополя в Одессу спокойно доставал только дорогой береговой ракетный комплекс 3К55 «Бастион-П» с тяжелыми сверхзвуковыми ракетами К-310 «Яхонт», то теперь это станет возможным и более дешевым «Балом», для которого основными целями являются корабли класса «ракетный катер», «корвет» и «фрегат», – пишет Чмут в своем блоге.

Эксперт также отмечает, что Россия смогла сформировать эффективную систему разведки, освещения надводной обстановки и целеуказания для своих ракет благодаря загоризонтным РЛС, БПЛА, вертолетам и береговым частям радиотехнической разведка:

«Наращивание ударного потенциала оккупанта требует от ВМСУ взвешенного подхода к вооружению будущих ракетных катеров и корветов – акцент на ПВО/ПРО должен быть ключевым для выживания самого корабля и возможности перехвата ракет, которые будут лететь по береговой инфраструктуре. Также очевидно, что мы должны быть готовы к ведению войны в условиях потери части плавсостава в первые сутки противостояния».