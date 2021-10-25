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25.10.2021 18:46 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина
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32 ракеты одним залпом: в Крым доставили убийцу москитного флота Украины

Новости УкраиныРоссийский береговой ракетный комплекс «Бал» получит новую ракету, которая сможет стрелять на 500 километров...

Российский береговой ракетный комплекс «Бал» получит новую ракету, которая сможет стрелять на 500 километров и поражать не только корабли, но и наземные цели.

Испытания новой ракеты прошли успешно, пишет ТАСС со ссылкой на свой источник в оборонно-промышленном комплексе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ракетный комплекс «Бал» может за один залп выпустить 32 ракеты, еще столько же у него находится в боезапасе. «Балы», в том числе расположены на Черноморском побережье, в частности в Крыму.

По мнению украинского военного эксперта Тараса Чмута, появление в России современной ракеты для берегового ракетного комплекса – это серьезный вызов для Украины.

Высока вероятность, что эти ракеты будут поставлены на дежурство в Крыму, и позволят Черноморскому флоту доставать до Одессы, не выходя из пунктов базирования.

«Для Украины это плохие новости, поскольку, можно допустить, что Черноморский флот одним из первых получит новые ракеты. На сегодня в составе Береговых ракетно-артиллерийских войск оккупанта есть 15-я отдельная береговая ракетная бригада (в Крыму) и 11-я отдельная береговая ракетно-артиллерийская бригада (Краснодарский край), на вооружении которых находится, минимум, дивизион «Балов».

Получение оккупантом обновленных ракет ставит ВМС Украины в еще более затруднительное положение – если раньше из условного Севастополя в Одессу спокойно доставал только дорогой береговой ракетный комплекс 3К55 «Бастион-П» с тяжелыми сверхзвуковыми ракетами К-310 «Яхонт», то теперь это станет возможным и более дешевым «Балом», для которого основными целями являются корабли класса «ракетный катер», «корвет» и «фрегат», – пишет Чмут в своем блоге.

Эксперт также отмечает, что Россия смогла сформировать эффективную систему разведки, освещения надводной обстановки и целеуказания для своих ракет благодаря загоризонтным РЛС, БПЛА, вертолетам и береговым частям радиотехнической разведка:

«Наращивание ударного потенциала оккупанта требует от ВМСУ взвешенного подхода к вооружению будущих ракетных катеров и корветов – акцент на ПВО/ПРО должен быть ключевым для выживания самого корабля и возможности перехвата ракет, которые будут лететь по береговой инфраструктуре. Также очевидно, что мы должны быть готовы к ведению войны в условиях потери части плавсостава в первые сутки противостояния».

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