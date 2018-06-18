18.06.2018, Киев, Игорь Петров

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33 шахты на подконтрольной Киеву территории Донбасса остались без зарплаты

Отсутствие государственной политики в угольной отрасли вызывает рост задолженности по зарплате на шахтах.

Об этом на заседании cогласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной Рады заявил депутат Юрий Бойко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, в стране экономическая ситуация обостряется с каждым месяцем.

“Классический пример: из-за отсутствия государственной политики в угольной отрасли сегодня 33 шахты, которые остались собственностью государства на нашей территории, имеют задолженность по зарплате с марта. Особенно циничная ситуация на шахте «Горская» в Луганской области, которая в воскресенье отмечала 120 лет с начала своей работы. Шахта работает в трех километрах от линии разграничения, и работала даже тогда, когда были прямые обстрелы и гибли в этом районе люди. Несмотря на это, давали уголь, поддерживали страну.

Шахта кормит сегодня 30 тысяч людей, 15 тысяч жителей Горского и 15 тысяч переселенцев приехало туда из г. Первомайск, который находится на неконтролируемой территории, и они живут там же, в Горском, и работают частично на шахте. Так вот, цинизм в том, что шахта в день своего юбилея осталась с задолженностью по зарплате», – сказал Бойко.