Просмотров:
В Киевсовете заявили, что Тимошенко не место в украинской столице
Киев недостаточно декоммунизирован, а местные власти пытаются сохранить «оккупационное наследие» под видом культурных ценностей.
Об этом в ходе пленарного заседания заявил депутат Киевского городского совета, экс-нардеп от ВО «Свобода» Юрий Сиротюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«Я прошу дать профильное поручение исполнительному органу предоставить нам отчет о том, выполнены ли требования декоммунизационного закона в Киеве, потому что по моей информации 7 советских памятников и 22 таблички советских палачей существуют.
Прошу отчитаться, почему у нас есть проспект имени советского палача Тимошенко, который оккупировал Польшу и Финляндию, обеспечивал прикрытие Голодомора. И почему сейчас начали сохранять советское оккупационное наследие под видом внесения объектов в перечень новообнаруженного наследия, как это сделали со звездами возле Киевсовета, мол это является культурной ценностью», – заявил он.
При этом секретариату поручили подготовить соответствующее протокольное поручение по требованию Юрия Сиротюка.
Метки: Декоммунизация, Киевсовет
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.