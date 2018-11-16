В Киевсовете заявили, что Тимошенко не место в украинской столице

16.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Киев недостаточно декоммунизирован, а местные власти пытаются сохранить «оккупационное наследие» под видом культурных ценностей.

Об этом в ходе пленарного заседания заявил депутат Киевского городского совета, экс-нардеп от ВО «Свобода» Юрий Сиротюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Я прошу дать профильное поручение исполнительному органу предоставить нам отчет о том, выполнены ли требования декоммунизационного закона в Киеве, потому что по моей информации 7 советских памятников и 22 таблички советских палачей существуют.

Прошу отчитаться, почему у нас есть проспект имени советского палача Тимошенко, который оккупировал Польшу и Финляндию, обеспечивал прикрытие Голодомора. И почему сейчас начали сохранять советское оккупационное наследие под видом внесения объектов в перечень новообнаруженного наследия, как это сделали со звездами возле Киевсовета, мол это является культурной ценностью», – заявил он.

При этом секретариату поручили подготовить соответствующее протокольное поручение по требованию Юрия Сиротюка.