СБУ расследует диверсию – ВСУ на передовой получили непригодные боеприпасы

17.11.2018, Донецк, Александр Гусар

Военнослужащим украинской армии в зоне проведения «ООС» в большом количестве поставляются непригодные к использованию боеприпасы.

Такую информацию сегодня на брифинге озвучил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНаавигатора».

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В частности, он сообщил, что разведкой ДНР получены данные о проведении сотрудниками СБУ оперативных мероприятий в 58-й мотопехотной бригаде ВСУ.

«Причиной разбирательств стали жалобы боевиков на непригодные к использованию боеприпасы, выдаваемые со склада бригады. В ходе проверки сотрудниками СБУ на складе РАВ бригады была выявлена крупная партия непригодных к использованию боеприпасов к стрелковому оружию, гранатометам и минометам», – рассказал Даниил Безсонов.

Также он сообщил, что в настоящее время по подозрению в саботаже и подрывной деятельности допрашиваются начальник склада ракетно-артиллерийского вооружения бригады и начальник службы РАВ.

«Должностным лицам бригады инкриминируют ответственность за порчу государственного имущества в результате некачественного хранения вооружения и боеприпасов. По данным СБУ, они целенаправленно вскрывали ящики с боеприпасами и подвергали их внешнему воздействию агрессивными жидкостями (кислотой, щелочью и тому подобными) для того, чтобы сделать боеприпасы непригодными к использованию», – сообщил представитель оборонного ведомства.

Однако истиной причиной негодности боеприпасов Даниил Безсонов назвал превышение их срока годности нарушение условий хранения на складах ещё до того, как они попали в зону «ООС»

«По данным разведки ДНР, причиной выхода из строя патронов, гранат и мин стало несоблюдение порядка их хранения на 6-м арсенале в Ичне. Именно с него, через артсклад ОТГ «Восток», непригодные боеприпасы поступали на склад 58-й бригады. Более того, даты производства испорченных боеприпасов колеблется от 1970 до 1984 гг.», – отметил он.

По его мнению, именно нарушение установленного порядка хранения на 6-м арсенале в Ичне привело к порче военного имущества, которое сейчас хотят повесить на бригадных РАВ-истов и начальников складов. Эту халатность с боеприпасами объясняет и крупный пожар на данном арсенале, организованный в октябре 2018 года украинскими военными.

«Эти данные подтверждаются также статистикой большого брака боеприпасов, в ходе применения их на учениях и при обстрелах мирных населенных пунктов Донбасса, о чем командиры частей и соединений не раз жаловались Наеву», – добавил в заключение Даниил Безсонов.