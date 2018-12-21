Избиратели Порошенко теперь отказываются нести за него ответственность

21.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

На Украине 53% граждан считают, что не несут никакой личной ответственности за то, кто является президентом страны, а почти 29% вообще не интересуется политикой, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом социологии НАН Украины при поддержке фонда «Демократические инициативы» им.Кучерива, обнародованные на сайте организации.

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Согласно данным опроса, обнародованным на пресс-конференции в пятницу в Киеве, 53,2% украинцев считают, что не несут никакой личной ответственности за то, кто является президентом страны, 30,4% ответили, что несут частичную ответственность, 7,3% — сказали, что — полную, а 9,1% — затруднились с ответом.

Также, согласно исследованию доверия к государственным и политическим институтам, 43% респондентов доверяют армии, 18,4% — местным органам власти, 17% — профсоюзам, 12,5% — полиции, 8,1% — прокуратуре, 7,8% — президенту, 7,2% — правительству, 7,1% — судам, 4,7% — Верховной Раде, а 5,5% было тяжело ответить на вопрос.

Кроме того, 28,9% респондентов ответили, что их вообще не интересует политика, 60,9% — в определенной степени интересует, 10,3% — очень интересует.

Опрос проводился с 13 по 29 сентября 2018 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса, были опрошены 1800 респондентов.