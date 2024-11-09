35 лет падению Берлинской стены. Жалеть о новом расколе Германии не будем

9 ноября исполнилось 35 лет с момента падения Берлинской стены, разделявшей столицу Германии на восточную и западную части более 40 лет. Считается, что это событие стало окончанием холодной войны.

Строительство Берлинской стены было начато 13 августа 1961 года совместным решением властей ГДР и СССР. На Западе и в среде российской либерды бытует мнение, будто стеной «тоталитарные коммунистические режимы» собирались отгородиться от «демократических веяний и общечеловеческих ценностей».

На деле же, разделение Берлина на западную (наибольшую по площади) и восточную части было одной из стратегических ошибок Сталина, допустивших союзников в Берлин, во взятии которого у них не было ни единой заслуги. После сговора бывших союзников за спиной СССР, в результате которого англо-британская оккупационная зона (Бизония), к которой присоединилась и французская оккупационная зона, слились в ФРГ, Восточная часть Германии, контролируемая СССР и немецкими коммунистами, получила незаживающий гнойник, пропагандистский и шпионский рассадник прямо в сердце страны.

Ситуацию вокруг разделенного Берлина подогрело обострение противостояния между НАТО и странами Варшавского договора, а также решение западногерманского канцлера Аденауэра, протащившего в 1957 году «доктрину Хальштейна», которая предусматривала автоматический разрыв дипломатических отношений с любой страной, признавшей ГДР. Тем самым, администрация «реформатора» Аденауэра поставила крест на объединении Германии — на первых порах в конфедерацию, — которую предлагали власти ГДР, заручившиеся поддержкой СССР.

Западные союзники постарались превратить западную часть Берлина в витринку, манившую к себе восточных немцев, на которых легла непростая задача восстановления наиболее разрушенной в ходе войны части страны.

В сложившейся ситуации восточные немцы старались ездить на заработки через открытую границу в Западный Берлин, где платили больше, но лечиться, учиться и жить в Восточном Берлине, где жизнь была дешевле и была создана развитая социалка. Согласно официальной статистике, границу между Восточным и Западным Берлином ежедневно пересекали 300-500 тысяч человек. Неудивительно, что в «рассаднике западной демократии», в который превратился Западный Берлин, восточные немцы проходили мощнейшую идеологическую обработку. Беспрепятственная утечка на Запад товаров и специалистов заставила власти ГДР предпринять решительные меры и оградиться от влияния разрушительной витринки.

Строго говоря, Берлинская стена была двойной, с патрулируемым внутренним пространством. К тому же, режимным объектом, куда был заказан доступ зевакам и прочим демократическим журналистам. Общая протяжённость охраняемого комплекса сооружений составляла 156,4 км (из них — 43 км в черте Берлина и 112 км по внешней границе Западного Берлина). Собственно стены составляли 111,9 км протяжённости этого комплекса.

В ходе строительства Берлинской стены, которую на Западе назвали «блокадой Западного Берлина», союзники ФРГ поддерживали воздушный мост, доставляя в западный эксклав товары и продукты питания, что, кстати, только подтверждает информацию об экономической несостоятельности Западного Берлина. И все время, пока существовало эта уродливое псевдосамостийное формирование, с его территории против ГДР и Группы советских войск в Германии действовали шпионские центры, развернутые западными разведками.

Один из крупнейших шпионских скандалов, связанных с Западным Берлином, произошел в результате информации, предоставленной КГБ СССР знаменитым Джорджем Блейком. Западные разведки втихаря устроили подкоп и подключились к кабелю засекреченной связи. Правда, благодаря Блейку, советские спецслужбы вовремя об этом узнали и долгое время кормили ЦРУ и МИ6 дезой. А когда скрывать игру в кошки-мышки стало невозможным, СССР устроили сеанс разоблачения со смачным лупцеванием западных деляг по мордасам по дипломатической части и в мировых СМИ.

Следует заметить, что власти ФРГ и Западного Берлина постоянно поощряли восточных немцев нарушать границу между частями Берлина, прекрасно понимая, что по беглецов будут хватать за задницы служебные собаки, а пограничники — открывать огонь на поражение. В СМИ была создана легенда, будто побег через стену был единственной возможностью для восточных немцев оказаться на Западе.

На самом деле, восточные немцы могли попасть в ФРГ, вполне легально – посещая родственников, или другими путями. Или совершив поездку окружным путем — через Венгрию и Югославию. Правда, легальные или относительно легальные средства попадания на «благословенный Запад» не приносили беглецам профита. А вот те, кому повезло прорваться через стену, ускользнув от служебных овчарок и выстрелов пограничников, получали свое шоу и приятные бонусы, становясь халифами на час.

В 1989 году, когда в СССР уже вовсю бушевала горбачевская Катастройка, в ГДР также начали ослаблять туго закрученные гайки.

На пресс-конференции в Берлине член политбюро ЦК правящей СЕПГ Гюнтер Шабовски внезапно объявил либерализацию пропускного режима с восточной стороны границы. На пункты пропуска в Берлинской стене хлынули толпы страждущих. Пограничники, не имевшие приказа пропускать людей и пытавшиеся сначала сдержать их, под наплывом открыли движение между Восточным и Западным Берлином.

Первым не выдержал наплыва людей начальник КПП Борнхольмер-штрассе – он дал команду пропустить толпу. За ним тот же приказ отдали и на других КПП. Далее произошло трогательное «воссоединение разделенного народа», а за ним – дискотека.

Официальный демонтаж стены начался летом 1990 года. Пограничные укрепления вокруг Берлина убрали за два года, однако полная зачистка «тяжелого наследия коммунистического режима» затянулось вплоть до 1994 года. Причем, надо заметить, что на демонтаже стены предприимчивым людям по обе стороны удалось неплохо поднять деньжат, торгуя бетонными кусками «воздуха свободы» по всему миру. Насколько известно, от Берлинской стены на память остался всего один кусок с изображением исторического поцелуя Брежнева и Хонекера.

Оглядываясь на 35 лет назад, можно смело заявить, что ни к чему хорошему для СССР и ГДР это не привело. Наша страна потеряла сильного и наиболее надежного союзника, а затем и сама распалась. Что касается Германии, то объединения, по большому счету, так и не произошло. ФРГ поглотила ГДР, а вслед за этим началась зачистка и сведение счетов с восточногерманскими коммунистами, пограничниками, сотрудниками спецслужб, закрытие или приватизация западными хозяевами наиболее прибыльных народных предприятий.

Сами немцы сегодня говорят, что в 1989 году «никто не думал о будущем». Всем хотелось жевачки и кока-колы сегодня, сейчас.

В наше время «единая» Германия остается разделенной на «осси» и «весси», причем экономический дисбаланс между Востоком и Западом сохраняется, не говоря уже о политической поляризации.

Восточные немцы остаются более традиционными в своих предпочтениях, не разделяя в своей массе политику «разнообразия», «пробуждения» и, особенно, засилье страны мигрантами-захребетниками из проблемных и небогатых стран. Дело дошло до того, что власти ФРГ, в нарушение договора «2+3», открывают в восточногерманском Ростоке штаб военно-морского командования НАТО под фиговым листком «немецкого начальства».

Единству Германии также угрожает политика выдрессированного американцами правительства ФРГ, регулярно сливающего национальные интересы, ведущие к деиндустриализации и обнищанию страны. Во всяком случае, если произойдет новый раскол Германии на восточную и западную части, жалеть об этом не следует. Особенно если учесть, что тогда враждебная Польша вновь окажется зажатой в российско-германских тисках.