36 000 снарядов для ВСУ и 4 000 ракет Javelin: на американский ВПК посыпались «украинские» заказы

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Война на Украине неплохо разогрела американский ВПК. Новостное агентство Associated Press пишет, что США увеличили производство боеприпасов для Украины на 50%.

По данным AP, чьи журналисты сняли об этом видеосюжет, речь идет о заводе по производству боеприпасов в Пенсильвании, который с августа отправляет на Украину 36 000 155-мм снарядов снарядов в месяц вместо прежних 24 000.

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А вскоре, как добавляет агентство со ссылкой на менеджмент предприятия, планируется запуск трех новых производственных линий, что позволит производить еще больше боеприпасов.

«Чтобы удовлетворить растущий спрос, и в ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию дополнительные мощности», – отмечает агентство.

Также сообщается, что Пентагон заказал у таких гигантов ВПК, как Lockheed Martin и Raytheon противотанковые комплексы Javelin на $1,3 млрд.

По данным «Голоса Америки», более 4 тысяч ракет Javelin из этого контракта будет направлено в Украину для пополнения запасов вооружения ВСУ.

Контракт на 2024 финансовый год был заключен с Javelin Joint Venture (JJV) на производство ракет Javelin, сопутствующего оборудования и услуг. Это крупнейший однолетний контракт на производство Javelin и является частью соглашения о бессрочных поставках и неопределенном количестве (IDIQ), подписанного еще в мае прошлого года.

Совместное предприятие производителей сообщает, что в прошлом году начало увеличивать объемы производства с целью достижения уровня 3960 ракет Javelin All Up Round (AUR) в год до конца 2026 года.