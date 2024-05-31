«37 из 160»: большинство отловленных украинцев не годны к бою

Украинская мобилизация работает только на бумаге, а в реальности в ВСУ набирают небоеспособных инвалидов.

Об этом в эфире интернет-канала «Alpha media» заявил боец ВСУ Антон Черный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас ТЦК какого-то попроще заловило. Такого, который уже болеет, я не знаю. И отправили на учебу, сделали из него ДШВ [десантно-штурмовые войска]. Все, себе галочку поставили, ДШВ-шник есть. На самом деле, по факту, он есть только на бумаге.

А по факту он либо на госпитале, либо с СОЧ (самовольное оставление части), потому что он не выдерживает морально, либо еще какая-то проблема. Например, ТЦК полностью не разобралась, поставили себе галочку, а у него отец, например, больной, или мать больная, и нужен уход за ней.

Человек уже всё, а галочка у ТЦК уже стоит, они за это премию получили за то, что целого штурмовика отправили в войска. А на самом деле это просто на бумаге написано», – возмущался Черный.