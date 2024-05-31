«37 из 160»: большинство отловленных украинцев не годны к бою
Украинская мобилизация работает только на бумаге, а в реальности в ВСУ набирают небоеспособных инвалидов.
Об этом в эфире интернет-канала «Alpha media» заявил боец ВСУ Антон Черный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас ТЦК какого-то попроще заловило. Такого, который уже болеет, я не знаю. И отправили на учебу, сделали из него ДШВ [десантно-штурмовые войска]. Все, себе галочку поставили, ДШВ-шник есть. На самом деле, по факту, он есть только на бумаге.
А по факту он либо на госпитале, либо с СОЧ (самовольное оставление части), потому что он не выдерживает морально, либо еще какая-то проблема. Например, ТЦК полностью не разобралась, поставили себе галочку, а у него отец, например, больной, или мать больная, и нужен уход за ней.
Человек уже всё, а галочка у ТЦК уже стоит, они за это премию получили за то, что целого штурмовика отправили в войска. А на самом деле это просто на бумаге написано», – возмущался Черный.
«Он сюда попадает, его переучивают за месяц. Если он за этот месяц не убежал, то в принципе нормально. Нет, серьезно, я вам говорю. Из 160 с чем-то человек на боевые приехало 37 человек. Это с одной роты, я знаю… вот так вот. Остальные это больные, хромые, СОЧ», – добавил он.
Спасибо!
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