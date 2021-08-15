37-й год для стэндаперов

15.08.2021, Москва, Платон Беседин

Которые сутки идут споры, баттлы вокруг шутки и дальнейшей судьбы широко известного в узких кругах стэндапера Идрака Мирзализаде. В былые годы таких называли «юмористами». Теперь они предпочитают именоваться иначе. Впрочем, и на юмористов эти господа и дамы вряд ли потянут.

Напомню, что Идрак пошутил насчёт русских, сравнив их, выражусь эвфемизмом, с матрасом, вымазанном в фекалиях. Шутка – вернее, как бы шутка – попала в видео, понеслась по городам и весям, и стэндаперу впаяли 10 суток. Совсем немного, надо заметить.

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При этом Идрак вину не признал, но в здании суда принёс извинения. До кучи и поныл, ясное дело, о том, что его слова вырвали из контекста. Старая песня, в общем – и совсем не о главном. Зато друзья-сотоварищи – коллеги – Идрака скооперировались и массово донесли мысль, что так, мол, нельзя – преследовать, обижать стэндапера. Интересно, кто-нибудь из них уже рассказал про новый 37-й год?

Теперь о том, что с этой катавасией не так. Фокус даже не в том, что именно и как именно произнёс Идрак Мирзализаде. Просто другого юмора у него и таких, как он, для нас нет. И им глубоко всё равно, о чём шутить. К примеру, те же Comedy Woman – та же ведь кодла, по сути – юморила о генерале Карбышеве (прочитайте о его судьбе, если не знаете).

То есть, границ совести у них нет, как, похоже, нет и самой совести. Тут главное – гнать фекально-генитальный юмор и зарабатывать бабло. Пипл-то хавает (вспомните-ка, кстати, кто автор данной фразы, а?). На другое не научены. А так, да – из контекста вырвали.

К слову, о Comedy Woman. Эти милые и немилые девушки, женщины, дамы когда-то неумело пошутили о проститутке из Ингушетии. Да, было такое. И что же произошло дальше? Угадаем вместе? Легко! Правильно, долго, подробно и подобострастно Comedy Woman извинялись перед тем, кем извиниться надо было. А о русских? Да можно, чего уж там!

И суть тут вот в чём. Главная проблема даже не в юморе – пусть он сам по себе отвратителен, с какой стороны не взгляни, не послушай. Основная беда в том, с каким азартом вдруг объединились все эти стэндаперы. Как бодро и рьяно слились в едином экстазе! Вопрос: а есть ли другие поводы, по которым они бы столь охотно объединялись? Их нет, нет, нет. Вот в чём трагедия. Потому что плевать этим скоморохам на всё, кроме бабла. И ради чего-то объединяться им откровенное, скажу по-уличному, западло.

А тут русским мерзость кинули. После чего за то наказали. Как не высказать своё «фи»? Это ж русские и это ж доход. Ну-ну.