02.04.2019, Киев, Максим Карпенко

В Верховной Раде началась «политическая эквилибристика» депутатов. Не успел кандидат в президенты Владимир Зеленский одержать победу в первом туре, а в правящей коалиции уже осыпают его комплиментами. Так, депутат Рады от «Народного фронта», входящего в коалицию с «Блоком Петра Порошенко», Антон Геращенко назвал Зеленского «кандидатом надежды», который имеет все шансы победить во втором туре.

Об этом Геращенко заявил в эфире интернет-канала Politeka, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Владимир Зеленский – это кандидат надежды. Украинцы связывают надежду на лучшее будущее страны с Владимиром Зеленским. Петр Порошенко, у него было пять лет показать себя за эти годы. В 14-м году, чтобы избраться в президенты, он очень много пораздавал обещаний, многие из которых он не выполнил… Если бы выборы состоялись завтра и еще на Зеленского не обрушился тот шквал компроматов, фейков и грязи, я думаю, что Зеленский бы победил», – заявил Геращенко.

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