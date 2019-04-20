Злорадный Шустер оттоптался на Порошенко и Тимошенко

20.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Президенту Украины Петру Порошенко в случае поражения на выборах бежать некуда, поэтому он может попытаться удержать власть силой.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил пропагандист и телеведущий Савик Шустер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Срыв выборов Петром Порошенко возможен, потому что в данной ситуации ему очень опасно терять власть. Ведь единственная форма его защиты – это власть. Бежать ему некуда, потому что никто не возьмёт. Есть страны, которые возьмут, но туда ехать, наверное, неохота.

Может быть, ему придётся предстать перед правосудием в Украине, мы это понимаем. Это (проиграть на выборах – прим. ред.) опасно для него и всех людей в его окружении, которые за это время пользовались некоторыми привилегиями. Здесь уже он сам не хозяин ситуации, здесь есть группа людей, которые будут управлять ситуацией, и как они будут это делать – это уже вопрос», – сказал он.

Также Савик Шустер объяснил, что лидер партии «Батькивщина» не смогла пройти во второй тур потому, что потеряла связь с реальностью и пользовалась старой риторикой.

«Мне кажется, что там (в штабе Юлии Тимошенко – прим. ред.) нет глубокой, серьёзной работы, я только так могу объяснить её проигрыш. Те же лозунги, тезисы, разговор о газе во время предвыборной кампании, когда, в принципе, есть война, социальные программы, нищета людей, люди хотят услышать большие решения больших проблем. А мы слышим ровно то же, что слышали и 3,4,5 лет назад, как только Юля Тимошенко вышла на свободу.

Всё как было, так и осталось, ровно те же месседжи от кандидата в президенты Юлии Тимошенко. Это либо не привлекает, либо привлекает только тот традиционный электорат, который всегда за неё голосовал. Но так как люди тоже стареют, и некоторые даже уходят из этой жизни, а новые не приходят, и электората становится меньше, и поэтому нет шансов, потому что нет этого диалога с обществом. Мне кажется, что команда Тимошенко немножко потеряла связь с народом и с Украиной», – добавил журналист.