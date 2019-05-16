Соцопрос: украинцы хорошо относятся к России и очень плохо – к Путину

16.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

40,6% украинцев положительно относятся к России и только 12,6% положительно относятся к президенту РФ Владимиру Путину, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в результатах совместного соцопроса центра «Социальный мониторинг», Украинского института социальных исследований им. Яременко и Социологической группы «Рейтинг».

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В частности, 9,2% украинцев заявили, что очень положительно относятся к России, еще 31,4% граждан заявили, что относятся к РФ — скорее положительно.

Также 31,4% ответили — скорее отрицательно, 28% — очень отрицательно.

В то же время, 12,6% опрошенных заявили, что положительно относятся к Путину, 65,6% — отрицательно, 16,6% — нейтрально, 4,7% — затруднились ответить, а 0,4% — не знают такого.

Для исследования были опрошены 3000 респондентов с 30 апреля по 10 мая 2019 года.

Погрешность выборки колеблется от 1,1 — 1,83%.

Такие данные соцопросов обьясняют причины того, что украинские политики, даже вполне нейтрально относящиеся к РФ, дистанциируются от связи с российским лидером и стремятся показать себя в общественном мнении “врагами Путина”.