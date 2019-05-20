20.05.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Украина
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Западные партнеры почтили Зеленского «третьим сортом»

США, Германия, Франция и Великобритания прислали на инаугурацию президента Украины Владимира Зеленского представителей далеко не самого высокого ранга.

Так, от США на инаугурацию приехал спецпредставитель Госдепартамента Курт Волкер, Францию представил госсекретарь по европейским вопросам, Великобританию и Северную Ирландию – госминистр по вопросам стран Содружества и ООН. Представителя Германии спикер парламента Андрей Парубий не озвучил, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Высшее руководство стран представляли лишь президенты Грузии, Эстонии, Литвы, Латвии, Венгрии, глава Азербайджана, глава Сената парламента Чехии, замглавы Сената парламента Казахстана, вице-президент Турции, вице-президент Еврокомисси по вопросам энергетического союза, зампремьер-министра Белоруссии, вице-премьеры Румынии и Армении. От других стран были представители разного более низкого уровня.

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