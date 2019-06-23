23.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Общество, Россия
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Российским космонавтам запретят материться в космосе

Подготовленный “Роскосмосом” проект Кодекса профессиональной этики космонавтов РФ предусматривает отказ от нецензурной лексики при осуществлении профессиональной деятельности, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает DW со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

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“Роскосмос” подготовил проект Кодекса профессиональной этики космонавтов РФ. Данный документ, текст которого был опубликован на федеральном портале проектов и правовых актов, содержит, в частности, требование отказаться от использования нецензурной лексики и непристойных выражений при осуществлении профессиональной деятельности, а также иметь внешний вид, который “соответствует общепринятой деловой стиль” и “способствует формированию уважительного отношения граждан к космонавтам Российской Федерации “.

Также космонавтам предлагается воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок “Роскосмоса” и принимать в рамках своих полномочий меры по предотвращению коррупции. Так, космонавту РФ следует принимать “меры к тому, чтобы космонавты Российской Федерации, в отношении которых он наделен управленческими полномочиями, не допускали коррупционно-опасного поведения”, говорится в документе.

Помимо прочего, кодекс регулирует поведение космонавтов в соцсетях и запрещает выкладывать в интернет фотографии или информацию о других лицах без их разрешения.

Кодекс не предусматривает денежных штрафов за его нарушение, однако, в подобном случае космонавт “должен быть предупрежден о недопустимости неэтичного поведения”, говорится в документе.

Кроме того, нарушение кодекса будут учитываться при проведении аттестации космонавта, “принятие по отношению к нему мер поощрения”, а также при принятии решений о его повышении по должности.

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