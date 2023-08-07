4 часа. Озвучена средняя продолжительность жизни ВСУшника на передовой

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Из-за плохой подготовки и равнодушия натовских командиров украинские мобилизованные живут на передовой в среднем четыре часа.

Об этом в эфире телеканала «день ТВ» заявил военный аналитик, директор Музея ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинцы на сегодняшний день просто ненавидят Россию в силу того, что пропаганда мощнейшая. Но одно дело – сидеть на диване: «Я вам, москалей, порву, и на вилы». А другое дело, когда стучат из военкомата, и говорят: «Родной, пора тебе идти на фронт». И жить там тебе не больше одного дня. В НАТО дали цифру – если идёт наступление, то не больше четырёх часов живёт мобилизованный, имеющий слабую подготовку», – сказал Кнутов.

При этом он отметил, что мобилизованные год назад российские военнослужащие уже стали профессиональными военными.

«Кстати, интересная вещь про наших мобилизованных, которых мы мобиками звали. Они получили такой боевой опыт, что на сегодняшний день обучают новых контрактников, которые сейчас идут добровольцами, именно мобилизованные. То есть их уровень профессионализма стал такой, как у нормальных, профессиональных военнослужащих. В отличие от украинцев, которых никто не учит, а сразу швыряют на поле боя. И сейчас разгораются скандалы, что значительная часть украинских солдат, которых обучали в НАТО, имеют крайне слабую подготовку. Их учили прибалты, которые нигде толком не воевали. Либо не было переводчиков, либо просто не хотелось тратить время, и говорили: «Для вас и так сойдёт». Поэтому большинство украинских мобилизованных, оказавшись на поле боя, предпочитают просто сдаваться. Сейчас у нас разработана специальная система – мы разбрасываем листовки, и там чётко написана команда и частота, по которой украинские военнослужащие могут связаться с нашим командованием», – резюмировал эксперт.