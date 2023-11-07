4 и 7 ноября. Почему в Приднестровье уживаются обе даты 

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В Приднестровье сегодня выходной день – годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Праздник остался со времен СССР. И хотя особых мероприятий в эту дату не проводят, отношение к нему у большинства людей достаточно теплое: старшее поколение ностальгирует по советскому прошлому и вспоминает завоевания социализма, молодежь радуется дополнительному дню отдыха.

В календаре нашлось место и относительно новому российскому празднику – Дню народного единства, который отмечается как памятная дата.

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Такой набор дат вряд ли встретится где-либо еще. Это объясняется просто: в Приднестровье максимально толерантно относятся ко всем важным историческим событиям, как бы ни менялась их трактовка в соответствии с веяниями времени.

Слава Октябрю

Около месяца назад депутаты Верховного Совета Приднестровья в буквальном смысле отстояли «красный день календаря». Правительство республики предлагало сократить количество праздничных выходных дней, в том числе и 7 ноября, для пользы экономике. Годовщину Октября хотели оставить республиканским памятным днем, но при этом рабочим. После дискуссий в соцсетях и серии горячих депутатских выступлений поправки в Трудовой кодекс парламент отклонил, и 7 ноября осталось в прежнем статусе.

Ярым защитником праздника выступил депутат Андрей Сафонов. Он заявил, что этот вопрос – «голая политика», и призвал правительство применить государственный подход.

«Во-первых, 7 ноября – это наша история, – объяснял тогда Сафонов. – Она при всех политических режимах – от Киевской Руси до СССР – была славной и трагичной, полной побед и неудач… Мы с историей и памятниками не воюем! Историю нужно чтить такой, какой она была! Во-вторых, 7 ноября 1917 года ассоциируется у людей, прежде всего, со стабильной социальной защитой народа нашей большой страны. Пенсии и зарплаты приднестровцев очень скромны. Отменяя праздничную дату, авторы проекта, хотят они того или нет, символизируют отказ от социальной защиты, как основы государственной политики. Это недопустимо! В-третьих, авторы законопроекта объективно вносят раскол в приднестровское общество, где преобладает хорошее отношение к Советскому Союзу и его истории. Да, по стране сразу после 1917 года прокатилось «кровавое колесо», но уже вскоре вместо заклинаний о «мировой революции» стало строиться мощное государство, создавшее мощную науку и промышленность, разгромившее фашизм и первым вышедшее в космос. Именно такое государство мы славили и славим 7 ноября».

Коллега Сафонова Олег Василатий заявил в парламенте, что «7 ноября – это день, когда остановился распад государства», и такая важная историческая дата нужна республике.

День единства с Россией

День народного единства, связанный с окончанием Смутного времени на Руси после освобождения Москвы от интервентов народным ополчением, в Приднестровье отмечают с 2012 года. Памятной дате посвящают общественные акции, круглые столы, исторические чтения.

Казалось бы, зачем ее праздновать здесь, если во время подвига войска Минина и Пожарского северная часть нынешнего Приднестровья принадлежала Речи Посполитой, а южные вообще были слабозаселенной территорией, частью Дикого Поля?

Директор Центра исследования культурно-исторического и духовного наследия Приднестровья Николай Дымченко на встрече с тираспольской молодежью отметил, что дата 4 ноября, так же, как в России, символизирует силу народного объединения в трудной ситуации.

«В 1990-е годы, в период разгула национализма, нестабильности после распада СССР люди объединились, вне зависимости от национальностей встали на защиту Приднестровья», – напомнил он.

Кроме того, сказал историк, с конца XVIII века, после русско-турецких войн, Приднестровье формировалось в орбите российской истории.

«После вхождения этой территории в Российскую империю, мы и исторически, и духовно, и экономически, и ментально не отделяли себя от России. Даже при СССР принимали Советский Союз как некую трансформацию Российской империи… Мы говорим и пишем по-русски, хотя мы люди самых разных национальностей, 90% населения Приднестровья позиционируют себя как православные христиане. На этой земле отличились полководцы Суворов, Кутузов, Панин, Румянцев-Задунайский. Приднестровье также дало массу русских ученых, деятелей культуры, искусства. Это и химик Зелинский, и биолог Берг, и агрохимик Гедройц, и геофизик Федоров, и военный хирург Склифосовский, и иммунолог Тарасевич, и выдающийся художник Ларионов, и кинодокументалисты Учитель и Печул, чьи съемки блокадного Ленинграда продемонстрировали на Нюрнбергском процессе в качестве обвинения. День народного единства – день единства народа Приднестровья с Россией», – отметил Дымченко.

В Приднестровье считают также, что праздник 4 ноября символизирует единство и равноправие людей множества разных культур и национальностей внутри самой республики.

Никаких противоречий

Как отмечает Николай Дымченко, Приднестровье в вопросе выбора памятных дат настолько отвергает политическую конъюнктуру, что здесь прекрасно уживаются оба ноябрьских праздника.

«День 7 ноября не вызывает никакого отторжения, в Приднестровье много людей, которые были настоящими коммунистами – всю жизнь работали, воевали в Великую Отечественную войну, строили этого государство. Рушить их символы и идеалы было бы жестоко. Поэтому 4 ноября мы отмечаем День народного единства, а 7 ноября – один из этапов нашей исторической родины, России. Приднестровье в этом смысле уникально. В каком еще государстве на просторах бывшего СССР могут стоять на одном пятачке памятники Суворову, Ленину, Францу де Волану, Екатерине Великой и Героям Социалистического Труда? Вот еще один яркий пример. 12 февраля 2020 года, в одно и то же время, в Тирасполе две разные инициативные группы установили две мемориальные доски. Одну – в честь столетия освобождения города от армии Деникина гвардейской конницей героя Гражданской войны Григория Котовского. Другую – в память о погибших и умерших сто лет назад участниках Бредовского похода (печально закончившегося отступления остатков Белой армии под командованием генерал-лейтенанта Николая Бредова). Белогвардейские части шли из района Одессы в Польшу, с ними были священники, гимназисты, студенты, кадеты, чиновники, жены и дети военных и штатских. Пусть их пролегал в том числе и через Тирасполь.

«Взгляды приднестровцев разные, но мы не боремся с историей, не переписываем те ее страницы, где выглядим неважно», – резюмировал историк Николай Дымченко.

На прошлой неделе благостная картина приднестровского интернационализма, равноправия народов и религий, уважения к истории омрачилась ложкой дегтя. Кто-то, насмотревшись международных новостей, от избытка чувств замазал краской туристический указатель с информацией о месте захоронения в Дубоссарах раввина Менделя – одного из духовных лидеров хасидов. Но это единичный случай. О нем поговорили и забыли.