40 миллиардов от США для Украины оказались дыркой от бублика

19.05.2022  21:03 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина
Новости Украины

Сенат США одобрил оказание помощи Украине на 40 миллиардов долларов и отправил документ на подпись президенту Байдену.

Об этом сообщает «Голос Америки», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сенат США одобрил оказание помощи Украине на 40 миллиардов долларов и отправил документ на...

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«81 сенатор проголосовал «за», а 11 «против» во время первого из трех потенциальных процедурных голосований, открывающих дорогу к окончательному принятию Сенатом законопроекта о финансировании, запрошенного администрацией Байдена для Украины», – говорится в сообщении СМИ.

Напомним, выделение помощи было одобрено ещё 10 мая, но рассмотрение законопроекта в американском сенате застопорилось после того, как сенатор Рэнд Пол отказался разрешить быстрое голосование.

Впрочем, не всё так безоблачно, как, вероятно, радуются в Киеве. Бывший советник Путина, осевший в Вашингтоне, либеральный экономист Андрей Илларионов, занимающий заукраинскую позицию, констатировал, что от американской помощи Украине достанутся крохи.

«Надо иметь в виду, что хотя законопроект называется «о помощи Украине», Украине из этих 40 миллиардов достанется только 17 миллиардов. Всё остальное уйдёт по другим направлениям, не Украине. Из них – военная помощь Украине составляет только 6 миллиардов, и эта помощь предусмотрена на 5 месяцев, до сентября. Таким образом, в среднем в месяц предполагается 1, 2 миллиарда военной помощи от США.

Много это или мало? Первые два месяца этой войны до 27 апреля только из США помощь составляла 1, 8 миллиарда долларов. Иными словами, в том случае, если и когда этот законопроект будет принят, это будет снижение ежемесячной помощи Украине минимум на 35 процентов, по сравнению с тем, что США выдавали первые два месяца», – сказал Илларионов в эфире «Politeka».

Он добавил, что американская администрация занимает двойственную позицию в отношении Украины.

«С одной стороны, они помогают Украине, спасибо им за это, это важная помощь. С другой стороны, мы должны понимать, что эта помощь не является абсолютной. Их позиция не совпадает с позицией Украины. И, по крайней мере, на уровне президента США мы ни разу не слышали заявлений о том, что США заинтересованы в полном разгроме противника на украинской территории и полном освобождении всех украинских территорий», – констатировал беглый либерал.

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