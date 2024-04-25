400 тыс км коммунальных сетей России требуют быстрой замены – замминистра

Елена Острякова.  
25.04.2024 16:41
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЖКХ, Общество, Политика, Россия, Строительство


42% из 950 км коммунальных сетей РФ требуют замены, и их количество ежегодно растет.

Об этом на заседании XII Российского Международного Энергетического Форума заявил замминистра строительства РФ Алексей Ересько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

42% из 950 км коммунальных сетей РФ требуют замены, и их количество ежегодно растет....

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«Безусловно, то, что мы наблюдаем, особенно, в период отопительного периода, это аварии. Это косвенный показатель их состояния. По анализу, который проводится нами, мы видим, что 42% сетей требует уже замены. Темпы замены в ходе всех инвестиционных и ремонтных программ составляет порядка 2% в год. При этом старение сетей в год составляет 3%. Если не принимать сегодня мер по ремонту сетевого хозяйства, то процент сетей, требующих замены, будет расти», – сказал Ересько.

По его словам, правительственная программа модернизации ЖКХ предусматривает до 2030 года направление в отрасль 4,5 трлн руб, однако только бюджетными вливаниями решить проблему невозможно.

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