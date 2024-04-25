400 тыс км коммунальных сетей России требуют быстрой замены – замминистра
42% из 950 км коммунальных сетей РФ требуют замены, и их количество ежегодно растет.
Об этом на заседании XII Российского Международного Энергетического Форума заявил замминистра строительства РФ Алексей Ересько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.
«Безусловно, то, что мы наблюдаем, особенно, в период отопительного периода, это аварии. Это косвенный показатель их состояния. По анализу, который проводится нами, мы видим, что 42% сетей требует уже замены. Темпы замены в ходе всех инвестиционных и ремонтных программ составляет порядка 2% в год. При этом старение сетей в год составляет 3%. Если не принимать сегодня мер по ремонту сетевого хозяйства, то процент сетей, требующих замены, будет расти», – сказал Ересько.
По его словам, правительственная программа модернизации ЖКХ предусматривает до 2030 года направление в отрасль 4,5 трлн руб, однако только бюджетными вливаниями решить проблему невозможно.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.