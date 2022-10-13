«43-летняя медик, мать-одиночка» – Военкомы продолжают отправлять повестки кому попало

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Студенты-медики, которые не прошли военные кафедры, по призыву определяются в волну обычных стрелков, где вся надежда на командиров, которые будут их использовать по прямому назначению.

Об этом во время пресс-конференции в Москве заявил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Насчет того, попадают ли медики обычными стрелками. После того, как перестали работать в 2010 году военные кафедры, те студенты, которые не прошли военные кафедры, конечно, они не имеют офицерского звания. Не имея офицерского звания, сегодня по предписным документам, они попадают до 35-летнего возраста в волну стрелков. И уже только на месте в местных комиссиях, вплоть до части, конечно, я надеюсь, что командиры будут их использовать по их прямому назначению. А остальные медики, те, которые прошли военную кафедру, хотя есть те, которые не проходили военную кафедру при их наличии. То есть наличие кафедры в медицинском вузе совершенно не означает, что студент в свое время ее прошел. Он может выйти также оттуда рядовым. А может выйти офицером. С офицерами медиками там немного попроще, там понятнее. А так в принципе стрелки могут быть», – рассказал Власов.

Он привел пример курьёзного случая, когда призвали доктора, 45-летнюю мать одиночку, даже, несмотря на то, что женщин призывают только в третий разряд.

«Насчет женщин. Из-за вот этой вот общей позиции военкоматов, когда, не глядя рассылались документы, у нас есть несколько обращений, когда доктора, вот буквально неделю назад, обратилась доктор 43-х лет, то есть уже не 25 совсем, с двумя детьми несовершеннолетними, одиночка, которую призвали. Естественно общественность поднялась, и вопрос этот я надеюсь уже решен, поскольку сейчас уже обратной связи нет. Вот есть и такие казусы. При том, что женщин принимают только в третий разряд, сейчас идет первый разряд. Это вот к вопросу о качестве работы военкоматов», – рассказал общественник.