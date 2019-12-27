В Госдепе надеются, что через два года Путин откажется от поддержки Донбасса

27.12.2019, Киев, Ольга Козаченко

Сначала контроль за границей ДНР и ЛНР и Россией могут получить международные посредники в лице ООН или ОБСЕ, а не украинская власть.

Об этом в интервью, опубликованном «Европейской правдой», заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я думаю, что через год-два можно достичь договоренности о том, что русские идут из Донбасса. А вот Крым – это вопрос значительно более длинных сроков», – считает Тейлор.

По его словам, самый сложный вопрос по Донбассу – это передача границы.

«Но можно найти срединное решение, по которому русские передают контроль над границей не украинскому правительству, а международным силам. Нет, не сепаратистам, не марионеткам РФ, а действительно международным посредникам. Это может быть определенная расширенная миссия ОБСЕ. Это может быть ООН и тому подобное. Но эта международная сила будет контролировать границу и гарантировать такой уровень безопасности, при котором будет возможно провести выборы. Ведь выборы на этой территории не могут состояться, пока там присутствуют русские и пока русские контролируют границу», – сказал американский дипломат.

При этом журналисты засомневались, что президент РФ друг решит оставить Донбасс без поддержки.

«Вы полностью правы – чтобы это сработало, Путин должен захотеть уйти. Причины этого? Санкции! Они работают и они действительно являются болезненными. Я думаю, Путин и сейчас хотел бы от них избавиться. Поэтому нужно готовить путь, который позволит ему выйти из Донбасса, сохранив лицо», – заявил Тейлор.