45 дней Лиз Трасс. Чем запомнится самое короткое премьерство в британской истории

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На Даунинг-стрит в Лондоне снова переполох. Не успевшая принять бразды правления премьерка Лиз Трасс скоропостижно уходит в отставку, не пробыв на своем посту и 45 дней.

Наблюдатели уже говорят о ее незадачливом премьерстве, как о самом коротком в истории Великобритании после Джорджа Каннинга, возглавлявшего правительство 119 дней в 1827 году.

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«Но при этом Каннинг был великим (хотя и в отрицательном с нашей точки зрения смысле) государственным деятелем еще до своего премьерства, а Трасс так и останется в истории анекдотом», – указывает на разницу между этими двумя британскими политиками российский политобозреватель Егор Холмогоров.

Впрочем, даже без исторических экскурсов в первую треть 19 века, правление Лиз Трасс выглядит недоразумением на фоне своих предшественников-консерваторов. Тенденция к превращению британских правительств в кабинеты-однодневки налицо: если Кэмерон просидел в кресле 6 лет, то уже его преемница Тереза Мэй вдвое меньше – всего три года. Чуть больше трех лет продержался на Даунинг-стрит и непосредственный начальник Трасс в прежнем кабинете – эксцентрик Джонсон.

Одним словом, «второй Тетчер», как ее комплиментарно называли перед избранием симпатизировавшие СМИ, из Трасс не вышло. Образ «железной леди» явно оказался натянутым с чужого плеча, дав повод позлорадствовать спикеру российского МИД Марии Захаровой, по словам которой, «такого позорного премьера Британия ещё не знала. Запомнятся каска на танке, катастрофическая безграмотность и похороны королевы сразу после аудиенции с Лиз Трасс».

Что дальше? На следующей неделе правящим консерваторам снова предстоит выбирать себе партийного лидера и одновременно – по устоявшейся английской традиции – премьер-министра страны. Третьего за этот год. Трасс же останется «местоблюстителем» премьерского кресла до оглашения итогов новых выборов.

Сегодняшние хаос и сумятица в Палате общин, напоминают будни работы, скорее, украинской Рады – но не страны, претендующей на статус «старейшей демократии мира». Неудивительно, что британская оппозиция увидела в происходящем свой шанс, призвав к немедленным парламентским перевыборам.

«Это не может продолжаться. Британия заслуживает лучшего. Британия больше не может себе позволить хаос консерваторов. Нам нужны парламентские выборы сейчас», – заявляет глава теневого кабинета лейбористов и одновременно лидер центристского крыла этой партии Кир Стармер.

Последние опросы показывают, что в случае перевыборов из нынешних 360 консервативных депутатов сохранят места лишь 50, пропустив вперед в общем зачете даже шотландских националистов. Поэтому тори добровольно на перевыборы точно не пойдут, предпочтя цепляться за власть до последнего.

А проблем у Британии под руководством консерваторов – вагон и маленькая тележка – от острых финансового и энергокризиса до реальной угрозы голода этой зимой среди малоимущих. Власти уже официально готовятся к веерным отключениям электричества из-за нехватки газа. Ожидаемые перебои с поставками голубого топлива из Норвегии и Франции обойдутся британцам минимум тремя часами в день при свечах.

Растущий спрос на индивидуальные электрогенераторы – прямая дорога к дефициту топлива и вытекающей из него необходимости вводить его рационирование. Эксперты-пессимисты предрекают в ближайшее время стихийное формирование серого рынка, на котором бензин и дизель будут продаваться по завышенным спекулятивным ценам.

На фоне инфляционного кризиса уже каждому седьмому британцу приходится недоедать. В отдельных городах – например, Бирмингеме и Глазго – процент недоедающих достигает 25-30%.

Расходы людей растут, а доходы за ними не поспевают. Жителям постсоветского пространства, пережившим девяностые, прекрасно знакома эта картина, и тот факт, что нечто похожее, пускай и в формате «лайт», теперь переживает один из флагманов коллективного Запада – не более, чем повод для злорадства.

Перечисленные проблемы не могли не привести к министерской чехарде, ведь за то, что жизнь все хуже, кто-то должен нести политическую ответственность, а желающих стать «отцами поражения» критически мало. По этой причине кабинет Трасс начал разваливаться на ходу практически со второй недели своего приведения к присяге.

За пять недель Трасс лишилась двух главных министров и поддержки парламентской фракции. Среди ключевых кадровых потерь – глава Казначейства и министр внутренних дел. На этом фоне и под нарастающий гул внутрипартийных критиков Трасс пыталась косплеить поведение Джонсона, пытаясь до последнего держаться за власть. До поры Трасс выручало и то, что у её оппонентов нет консенсусной фигуры, вокруг которой можно сплотиться.

Еще накануне могло показаться, что этот трюк Трасс удастся – после того, как премьерке пришлось назначить неподконтрольного ей лично главу Казначейства, который ветировал все ее основные реформы, отдельные политологи стали называть Трасс ничего не решающим «номинальным премьером» – мол, парламент уже де-факто отстранил ее от власти.

Впрочем, идея оставить Трасс в качестве идеального громоотвода за все нынешние и будущие неурядицы в стране, а когда дно кризиса будет пройдено, все же отобрать полномочия и сбросить, как ненужный балласт – имела и свои очевидные слабые стороны.

«Такой план выглядит приемлемым на бумаге. Но в реальной жизни может вылиться в катастрофу – когда Британия окажется в условиях сильнейшего за последние 50 лет кризиса, пока у руля власти фактически никого нет – и никто толком не отвечает за происходящие в стране экономические потрясения», – указывал российский эксперт по США и Британии Малек Дудаков.

Стойкое ощущение дежавю в ходе нынешнего политического кризиса усилилось после того, как ведущие депутаты-консерваторы поставили Трасс, как несколькими месяцами ранее ее предшественнику Джонсону ультиматум: либо она добровольно покидает пост премьера до 1 ноября, либо её просто снесут, объявив вотум недоверия в стенах парламента.

Надо сказать, что голосов депутатов, чтобы покончить с премьерством Трасс, у руководства консервативной партии хватало еще в сентябре, однако их придержали ради шантажа оставшейся команды Трасс. В частности, под угрозой вотума недоверия противники Трасс «завернули» ее план налоговых реформ, а также добились отказа от запланированного премьеркой сокращения пенсий и социальных расходов.

Интересный вопрос: кто вместо Трасс? А тут ничего нового – на практике у консерваторов очень узкая скамейка запасных, так что – на манеже все те же, включая министра обороны Бена Уоллеса и бывшего оппонента Трасс Риши Сунака.

Более того, в опросах сторонников консервативной партии лидирует Борис Джонсон, отдыхающий сейчас в Доминикане вдали от лондонских интриг.

«В этот раз для выбора лидера партии – и нового премьера – даже праймериз проводить не будут, ограничившись депутатским голосованием. Это будет де-факто техническое правительство – лишь пытающееся как-то сохранить ситуацию под контролем на фоне экономических неурядиц. Но и оно может недолго удержаться у власти – особенно в случае, если Британию зимой будут ждать веерные отключения электричества вкупе с дефицитом топлива», – прогнозирует уже упоминавшийся выше эксперт Дудаков.

Теперь о том, как все эти британские страсти отзовутся на нашей части света и событиях, интересных нам с вами.

«Стратегически нам, конечно, выгодна ситуация, когда система управления у ключевого непримиримого исторического противника раздолбана до такой степени, что премьер-министром там выбирают очевидную лучезарную идиотку, которую приходится отправлять в отставку через месяц после представления королеве. Но сейчас я бы ждал от шатаний и разброда в Британии только эскалации на Украине. И вообще – в Восточной Европе. Кризис управляемости – звёздный час для авантюристов и проходимцев при власти. Никто ни за что ответственности не несёт», – считает политолог из Калининграда Александр Носович.

Но, так или иначе, связка по линии Лондон-Киев в результате всех этих пертурбаций вполне рискует ослабнуть, хоть это и не приведет к возвращению Украиной действительной независимости. Просто поводок перейдет в другие руки – знакомого киевским политикам старого хозяина из Белого дома.

Перехват, а вернее, возвращение американцами утраченной при Трампе инициативы на украинском направлении начался давно – еще когда в Киеве после длительного перерыва появился полноценный американский посол Бриджит Бринк, в кабинет которой по привычке потянулись с жалобами друг на дружку украинские «випы».

Именно с фигурой американского посла связывают главкома ВСУ Залужного, в то время как Офис Зеленского во главе с его начальником Ермаком – давние «клиенты» Лондона, задававшего тон в украинской политике и определявшего ее приоритеты, начиная с 2020 года.

Каким образом министерская чехарда на Туманном Альбионе отразится на позициях представляющего британские интересы Ермака – тоже интересный вопрос. Особенно он интересен в свете перманентного конфликта того же Ермака с американскими республиканцами по линии конгрессвумен Виктории Спартц. Впрочем, переприсягнуть новому хозяину для гибкошеего украинского политика – плевое дело, так что, может, все еще и обойдется.

Что же до амбициозных британских планов по строительству «восточного вала» между Россией и Европой и трехсторонней британско-польско-украинской унии, то их, видимо, не отменят, но пока поставят на паузу – до тех пор, пока Лондон не разгребет свои собственные внутренние проблемы, чтобы сосредоточиться на вопросах стратегических, горизонт планирования у которых не ограничивается формальными электоральными циклами.

В этом смысле может оказаться прав автор анонимного тг-канала «Образ будущего», отметивший, что «в Великобритании правят разведслужбы с опорой на международные связи между союзниками. Они сильнее любого лорда и любой партии, а теперь и короля. Политики были системно низведены разведкой до уровня обслуги. Ещё 15 лет назад, когда политические программы лейбористов и консерваторов перемешались между собой и превратили политику в фасад. Конечно, фасад высокого уровня, с публичной культурой и традициями. Но тайные операции разведки это сейчас единственное, что держит Британию на плаву, без этой скрепы она развалится. Джонсон и Трасс не играют никакой существенной роли, держась на плаву лишь до тех пор, пока нужны мистерам и миссис М».