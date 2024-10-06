49 новых бригад: Die Welt раскрыла масштабные планы НАТО по милитаризации Европы

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Немецкая Die Welt пишет о том, что в НАТО планируют создать 49 новых боеспособных бригад. Каждая из которых будет состоять из примерно пяти тысяч военных.

То есть речь идет о расширении численности войск НАТО на приблизительно 250 000 военнослужащих. Кроме того, для обеспечения деятельности этих войск количество боевых корпусов должно увеличиться с шести до пятнадцати, а штабов дивизий – с 24 до 38, пишет газета.

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Таким образом, Североатлантический альянс намерен довести их общую численность до 131 бригады. В материале говорится, что такое наращивание военной силы необходимо для противостояния России. В блоке полагают, что со стороны Москвы исходит угроза безопасности для стран-участниц альянса.

В документе также упоминается необходимость технического усиления Альянса, обеспечения боеприпасами и высокоточным оружием большой дальности, логистики и транспорта.

Ожидается, что количество только наземных подразделений ПВО увеличат в пять раз – с 293 до 1467, которые будут оснащены системами Patriot, Iris T-SLM, Skyranger и другими. Число боевых вертолетов предполагается увеличить с 90 до 104.

«С начала войны в Украине НАТО рассматривает Россию как главную угрозу безопасности своих государств-членов. Сменивший Йенса Столтенберга на посту генсека альянса Марк Рютте назвал две главные задачи своего срока – поддержка Украины и укрепление Североатлантического альянса», – говорится в публикации.

«Если в 2021 году считалось, что достаточно 82 военных бригад, то теперь требуется 131 бригада. Это на 49 больше таких подразделений, каждое из которых в бундесвере насчитывает около 5000 солдат», – отмечается в конфиденциальных документах Минобороны ФРГ, оказавшихся в распоряжении газеты Welt am Sonntag.

Кроме того, альянс намерен значительно улучшить оснащение войск стран-членов НАТО, особенно в области противовоздушной обороны, боеприпасов, дальнобойного оружия, а также логистики.

Это общие потребности 32 стран-участниц. До встречи министров обороны НАТО в октябре 2025 года они будут распределены между участниками альянса в виде обязательных целевых показателей.

«Количество рекомендаций будет зависеть от относительного богатства и численности населения страны-союзника», – говорится в документе.

Там уточняют также, что в последний раз Германией на эту графу расходов было выделено только «около 9,28 процента от общего объема возможностей».

По данным издания, предполагается, что бундесверу придется предоставить НАТО «пять-шесть дополнительных боевых бригад», а также штат «дополнительного боевого корпуса» и еще одно вертолетное подразделение. В настоящее время бундесвер имеет восемь бригад, девятая находится в стадии формирования, а десятую планируется построить к 2031 году, уточняет Die Welt.

Отказ от плана нежелателен, говорится в документе, поскольку это «повредит принятию процесса» и «поставит под сомнение доверие ко всему альянсу и, прежде всего, к его стратегическим командующим». Как отмечает Die Welt, эти планы в первую очередь направлены на обеспечение прозрачности и взаимной информации, а распределение будет происходить по «вертикальному» принципу.

Как уточняет Die Welt, в документе представлены так называемые «минимальные требования к потенциалу» (MCR), определенные американским генералом Кристофером Каволи и французским адмиралом Пьером Вандье – двумя высшими военными командующими НАТО.

В документе отмечается необходимость «значительных» предстоящих затрат на военпром. По прогнозам, реализация целей НАТО «вероятно, потребует от союзников инвестировать в оборону значительно больше двух процентов ВВП».