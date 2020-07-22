Мишустин выдвинул Лукашенко такие же требования, как и Медведев

22.07.2020, Москва, Владимир Гладков

Москва готова пересматривать цены на газ для Белоруссии, но только после того, как Минск подпишет обсуждаемые «дорожные карты» по углублению интеграции в рамках Союзного государства.

Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на отчёте правительства РФ в Госдуме, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я глубоко верю в потенциал Союзного договора. Считаю, что работа, которая была проведена, связанная с интеграцией и проработкой дорожных карт по всем направлениям взаимодействия с Белоруссией, была сделана отличная – буквально немного осталось вещей, которые надо обсудить», – сказал Мишустин на отчете правительства в Думе.

По словам премьера, если РФ и Белоруссия примут единый налоговый кодекс, когда можно будет унифицировать ставки, «то мы сможем разговаривать, в том числе, о механизме ценообразования на энергоносители уже, как в принципе предлагают наши белорусские партнеры».

«Поэтому, внимательно будем смотреть дальше, предложения мы свои сказали, обозначили нашу позицию и надеюсь, что мы так же будем двигаться с нашими коллегами в будущее. А цель у нас по тому, что в ЕврАзЭС-е сказано, одинаковая», – заключил премьер.

Напомним, что и бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявлял, что говорить о снижении цен Минск может, но после подписания документов об интеграции с Россией. Однако Лукашенко наотрез отказался их подписывать, ссылаясь на примат белорусского суверенитета.

Минувшей зимой, когда президенты России и Белоруссии должны были подписывать документы по интеграции, речь шла о 31 «дорожной карте». Лукашенко утверждал, что 31-я карта вынесена за скобки интеграции, поскольку там речь шла о единой валюте и создании наднациональных союзных органов.

Близкий к администрации президента Белоруссии политолог Петр Петровский на днях, побывав на закрытой встрече с Лукашенко, сообщал в своем блоге, о готовности выхода Минска из ЕАЭС в случае отказа союзников создавать единые рынки нефти и газа.