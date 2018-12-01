5 декабря – решающий бой томосеков за автокефалию

01.12.2018, Киев, Михаил Рябов

5 декабря может состоится событие, которое можно назвать решающим боем за антироссийский проект церковной автокефалии, инициированный властями Украины. Именно в этот день в вотчине Петра Порошенко состоится собрание Винницкой епархии. Националисты ожидают, что президентский друг митрополит Симеон дрогнет и перейдет к раскольникам, что станет примером и для других архиереев.

Об этом пишет киевский религиозный обозреватель Дмитрий Скворцов, объясняя причины, почему на заседании Синода Константинопольского Патриархата в Стамбуле украинская власть не получила обещанный томос.

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«Стамбульский синод оказался очередным пшиком. Гаранту томоса вновь отфутболили «остаточнэ ришэння». Мол, ты на эту тему всех развёл (Варфоломея, госдеп, каcтpюль), ты и разруливай. Где твой «Объеднавчый собор?».

В этом свете ключевым пунктом становится… Винница. Без местного Симеона «собор» бесполезен. Да и невозможен. Потому что только за Симеоном потянутся остальные иуды.

Так кто для Порошенко его вотчина – последняя соломинка.

На 5 декабря назначено собрание Винницкой епархии. Оно и покажет, есть ли смысл созывать «Объединительный собор ЕПУЦ», – поясняет Сковрцов.

Он призвал всех распространять эту информацию. «Этот инсайд важен. Надо показать Симеону и Потроху, что их делишки известны. И укрепить отцов винницких перед епархиальным собранием», – призывает публицист.