5 лет назад майданщики готовились к отступлению на Запад и партизанским вылазкам на Восток

01.03.2019, Киев, Ольга Козаченко

Если бы в 2014 году Майдан проиграл, то началась бы гражданская война между Западной и Восточной Украины.

Об этом в комментарии киевскому журналу “Новое время” заявила экс-боевик подконтрольной основателю “Правого Сектора” Дмитрию Ярошу “УДА”, а ныне командир взвода ВСУ Елена Белозерская.

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“Если бы Майдан проиграл на последней стадии, была бы гражданская война между Западной и Восточной Украиной с последующим вооруженным вмешательством России. Лично я в случае падения Майдана 18 февраля готовилась отходить с побратимами в Ровенскую область к Сашку Белому, чтобы оттуда осуществлять партизанские вылазки”, – рассказала Белозерская.

В свою очередь, отвечая на аналогичный вопрос, ивано-франковский писатель Тарас Прохасько отметил, что видит несколько вариантов иного окончания Майдана.

“Один из них — очень большая зависимость от России, почти оккупация. Еще один довольно абсурдный, но возможный вариант — самоорганизация или сепарация западной части Украины, как это произошло с восточной. А третий — в случае победы государственной силы было бы такое еще более януковичское полицейское государство. В каждом из возможных вариантов я вел бы себя по‑разному. Если бы реализовался процесс спасения западной части страны, то я включился бы в создание такого государства, как бы преступно это сейчас ни звучало”, – подчеркнул Прохасько.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, спустя несколько лет после Майдана один из его руководителей, нынешний спикер ВР Андрей Парубий признал, что в феврале майданщики не верили в свою победу и готовились к отступлению и перебазированию во Львов.