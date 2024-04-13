5 лет тюрьмы главе «МИД» УПЦ. На очереди – «президент»?

СБУ заявилась с обыском и «пидозрой» к замглавы (фактически – руководителю) Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Украинской Православной Церкви протоиерею Николаю (Данилевичу). Накануне он участвовал во встрече с представителями Конференции европейских церквей (КЕЦ), которые прибыли в Киев.

В СБУ угрожают священнику 5 годами тюрьмы – ему вменили в вину давнюю, от 2017 года, поездку в Стамбул, имевшую цель отговорить Фанарского Патриарха Варфоломея от предоставления «томоса» раскольническим конторам УАПЦ и Киевский патриархат. Сюда же гестаповцы присовокупили и тот факт, что Данилевич вместе с тогдашним депутатом Новинским активно критиковал учреждение на Украине будущей ПЦУ, состоящей из тех же фигурантов. Однако главным «преступлением» клирика, по мнению спецслужбы, является «курирование разветвленной сети зарубежных приходов УПЦ, которые распространяют пропагандистские нарративы РФ».

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Парадокс в том, что, хотя СБУ и обвиняет Данилевича в работе на Россию, среди простых верующих он давно имеет репутацию сторонника ползучей автокефалии – постепенного ухода УПЦ из РПЦ. Возможно, с той лишь разницей, чтобы УПЦ, порвав с Москвой, стала самостийной, а не попала под управление Стамбула.

И организация зарубежных приходов, которой Данилевич занимается вопреки канонической традиции (создавать их может только Мать-Церковь, то есть РПЦ), вполне сочетается с этой репутацией. Вот как охарактеризовал его на своем ТГ-канале известный киевский миссионер и проповедник Сергей Комаров, живущий сейчас в Москве:

«Конечно же, он никакой не «пособник русского мира». Напротив, один из главных лоббистов автокефалии УПЦ, горячий патриот Украины именно в современном смысле. Я работал с о. Николаем и прекрасно знаю его взгляды, да, собственно, и все знают. И СБУ знает лучше других. Обвинения… смехотворны, конечно… Как обычно, Блаженнейший молчит, аппарат УПЦ молчит. Всех запугали и обломали уже давно».

В коммюнике состоявшейся накануне обысков беседы с гостями из Европы никаких возражений Данилевича против антицерковной и антинародной политики киевской верхушки, как сообщают, не было внесено. Зато имеется пассаж про то, что «в Украине есть свобода вероисповедания во время военного положения и различные церкви, пользуясь этой свободой, осуществляют свою духовную и гуманитарную деятельность в украинском обществе».

Итак, обыск с переговорами с европейцами не связан. Но есть другая важная деталь. Обвинение Данилевичу было предъявлено вскоре после заседания Священного Синода, который впервые недвусмысленно заявил о беспрецедентном давлении на УПЦ со стороны властей и об «уголовных преследованиях по надуманным основаниям», а также на фоне деятельности международного адвоката УПЦ Роберта Амстердама, разоблачающего репрессивную религиозную политику Зе-шайки. Что свидетельствует, несомненно, о том, что последняя потеряла все края, стремясь поскорее выполнить задание госдеповских хозяев и принять закон, направленный на уничтожение УПЦ.

В связи с вышеприведенным хочется привести мнение одного из киевских прихожан, четко отражающее, как нам кажется, невеселые перспективы:

«Если СБУ пришла к заместителю ОВЦС, едва ли не наиболее известного спикера УПЦ внутри и за границей, то это значит, что препятствий больше нет. Совсем. Есть разрешение на беспредел. Это как прийти с обыском к министру иностранных дел. Следующие – «премьер-министр» и «президент». Красных линий больше нет. Клиент дозрел… Можно сказать, что они уже на пороге. И своим долготерпением и молчанием высокие владыки вселили в них уверенность в своей безнаказанности».

Многие эксперты считают, что претензии СБУ к известному клирику, создавшему за рубежом 100 (!) приходов, – ни что иное, как послание высшему руководству УПЦ. Вплоть до самого «президента» – то бишь митрополита Онуфрия. Смысл его – дать понять, что никакой автокефалии для УПЦ власть не допустит. (А ведь на полную самостоятельность с перспективой автокефалии намекали в своих речах некоторые архиереи, посещавшие Европу и изображавшие эти приходы как свидетельство оной). Марионеточный проамериканский режим устроит только слияние с раскольнической ПЦУ или ликвидация. Тем более, что количество закордонных храмов УПЦ скоро превысит количество храмов Константинопольского патриархата, потому-то, видимо, его ставленник, глава ПЦУ Думенко, вовсю шастает по Европам с агитацией за антицерковный закон.

Наконец, обыск у Данилевича можно рассматривать как сигнал от Банковой о том, что никакой базы для высшего руководства УПЦ в случае его эмиграции за кордоном не будет. Время покажет, так ли это. А пока напоследок опять приведем слова миссионера Сергея Комарова, которые можно отнести и к другим представителям клира и священноначалия УПЦ:

«Не осуждаем и сочувствуем. Слабость человеческую понимаем. Сами слабы и немощны. Не знаем, как повели бы себя на их месте. Хотя и восторга вся эта картина тоже не вызывает. Взгляды Данилевича и его деятельность мне, мягко говоря, не близки. Но тюрьмы никому не пожелаешь. Господь да сохранит о. Николая. Возможно, что-то ему нужно пережить и понять, о чем-то с Богом серьезно поговорить… Эх, батюшка, будь Вы наш – может, обменяли бы Вас как-то…».