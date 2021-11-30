«5 минут», – Путин оценил время возможного удара НАТО по Москве с территории Украины

Россия может адекватно ответить на размещение на территории Украины вооружений, несущих угрозу безопасности РФ.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на форуме «Россия зовет», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Красные линии» носят во многом умозрительных характер… Это, прежде всего, создание угроз для нас, которые могут исходить с этой территории.

Если на территории Украины возникнут ударные комплексы, подлетное время до Москвы будет 7-10, а в случае гиперзвукового оружия – 5 минут. Мы тогда будем вынуждены что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает. Мы можем это сделать уже сейчас, потому что мы уже успешно испытали новую ракету морского базирования 9 махов. Подлетное время до тех, кто отдает приказы, будет тоже 5 минут.

Создание таких угроз для нас и есть «красные линии». Я надеюсь, что до этого не дойдет, что чувство ответственности и здравый смысл будут преобладать», – сказал Путин.