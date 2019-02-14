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14.02.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Война, Политика, Украина
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50 оттенков коричневой Украины

Абсолютное большинство кандидатов в президенты Украины представляют собой националистов.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявила экс-депутат Верховной рады Елена Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, все они представляют националистический лагерь и исповедуют воинственную риторику.

«Если брать 44 кандидата в президенты, которые есть в Украине, подавляющее число людей, которые там представлены, я их называю так, под одной маркой – 50 оттенков коричневого. Выбирайте любого националиста – от радикального до умеренного. Парадигма не поменяется, у них у всех воинственная риторика. Это все люди, которые представляют идеологию войны», – заявила Бондаренко.

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