50 оттенков коричневой Украины
Абсолютное большинство кандидатов в президенты Украины представляют собой националистов.
Об этом на пресс-конференции в Москве заявила экс-депутат Верховной рады Елена Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам политика, все они представляют националистический лагерь и исповедуют воинственную риторику.
«Если брать 44 кандидата в президенты, которые есть в Украине, подавляющее число людей, которые там представлены, я их называю так, под одной маркой – 50 оттенков коричневого. Выбирайте любого националиста – от радикального до умеренного. Парадигма не поменяется, у них у всех воинственная риторика. Это все люди, которые представляют идеологию войны», – заявила Бондаренко.
Метки: Бондаренко, Война, Выборы
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