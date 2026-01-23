50 оттенков предательства: иуда-игуменья из Одессы обвинила Россию в геноциде

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Одиозная игуменья Серафима, мастерица переобуваться «в молитве», пробила очередное дно. Настоятельница одесского Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря, в миру Надежда Шевчик, отправилась покорять Киев.

Видно, мало ей содержания от переписанных квартир дементных бабок, которых в монастыре досматривают как в концлагере. А также мало одесского апокалипсиса — полтора месяца без света, отопления, воды, транспорта…

«Мы в Киеве. То, что россияне сделали со столицей — настоящий геноцид! — сообщает Серафима в видеоролике. — Мороз минус 16, город без отопления и света. Нет возможности согреться, приготовить или разогреть еду. Тяжелее всего старикам и детям. Но киевляне потрясают — они спокойные, бодрые и терпеливые. Мы, украинцы, действительно, несокрушимая нация. Мы победим. А история зафиксирует, как мужественно мы преодолели нападение россиян и устроенный ими геноцид».

«Мы украинцы» заявила «матушка», которая годами кричала «Я русская!», шествовала в авангарде акций «Я говорю по-русски» и «Георгиевская лента». В яростной борьбе за русский мир она могла соперничать разве что с депутатом-проституткой Гончаренко.

Даже после 14-го года Серафима ездила в паломнические туры по России и была в гостях у Патриарха Кирилла.

Однако в 2024 году мимикрировала настолько, что за Фарион молится, заявляет «русский палач — хуже фашиста, потому что фашисты были очень пунктуальны и выполняли приказы без зла», снесла во дворе монастыря памятник погибшему экипажу русской подводной лодки «Курск», который сама же и установила когда-то…

При этом Серафима наотрез отказывается переходить под крышу «Киевского патриархата», оставаясь в Московском…

Так что же происходит? Все просто! После эпохального заявления о «геноциде, устроенном россиянами», игуменью цитируют нацистские пропагандисты — «смотрите, даже она, с москальской Церкви, прозрела»! Ведь если подобное будет вещать какой-нибудь адепт раскола, или капеллан завалящий, то кто их будет слушать?! А у Серафимы — паства! На это и расчет.

А почему она специально приперлась в Киев? Тут два в одном — и главнацистам подлизнуть, дабы они ее прежние «русские грехи» не вспоминали, и внимание привлечь — столица!

Тогда как на родную Одессу, парализованную и обледеневшую похлеще Киева, плевать. Равно как и на одесских священников Московского Патриархата, гибнущих в подвалах СБУ только за то, — что не предатели. Как она, Серафима.