50 оттенков: ВкусВилл, вкус радуги, вкус нищеты и элитарности

05.07.2021, Москва, Платон Беседин

Вы уже наверняка слышали эту кулинарно-радужную историю о «ВкусВилл». Если же гоняли на танке, то вкратце вам напомню о ней. Сеть магазинов, торгующая российскими натуральными продуктами, разместила рекламу, на которой появилась, кхм… семья , как то говорили в старину, нетрадиционной ориентации. Однако вызвало это обратный эффект. И, быстро сориентировавшись, «ВкусВилл» удалили скандальную рекламу. И заодно вскользь извинился.

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Чему, собственно, нас учит эта история? Тому, что, во-первых, несмотря на массированную кампанию по навязыванию ЛГБТ-ценностей («как принято во всём мире»), наш народ – возможно, тот самый «глубинный народ» – ещё держится. И фокус не в том, что «ВкусВиллу» позвонили сверху (там хватает «радужных»), а потому что обычные покупатели, поставщики взбунтовались. Ну, не хотим этого – и точка!

При этом, конечно, уморительна и показательна реакция тех, кто радовался подобной рекламе. Теперь они вещают о мордорцах, о нищебродах, которым и без того не светил «ВкусВилл». Таким неудачникам только в магазинах попроще обитать. Это немного похоже на рекламу торговой сети, но скорее всё же подобное есть отражение отвратительной привычки части ЛБГТ-сообщества и ей сочувствующих представлять гомосексуальность как несомненный признак таланта и элитарности, как некий закрытый клуб. Тема это старая, но уже порядком надоевшая.

Вот и в этой истории нам давили на то, что консерваторы – это такие себе бедные, обделённые успехом существа, а ЛБГТ-активисты, наоборот, впереди планеты всей. И отсюда следует логичное, так казалось пропагандистам, заключение – вступайте к нам, в элиты. С этого, как правило, всё и начинается – с заманухи благами. А после, когда толпа, ведомая ароматом престижа, принимает новых хозяев – вот тогда устанавливается вполне себе фашистская диктатура, истребляющая любое инакомыслие.

К слову, ровно сейчас это и происходит, когда креативный отдел «ВкусВилла», ведомый Романом Поляковым, продолжает создавать видимость, что всё хорошо и всё правильно сделали, что радужная история – это для классных и успешных ребят. Но на их беду – креативщиков – подобную видимость можно создать лишь в социальных сетях, подтирая комментарии инакомыслящих. А вот в жизни – фиаско, и народ очень быстро сориентировался, куда ходить можно, а куда нет. Потому Андрей Кривенко, многодетный отец и создателя «ВкусВилла», может приветствовать убытки и «благодарить» Полякова.