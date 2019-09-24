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24.09.2019, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Сельское хозяйство, Украина, Экономика
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50 семей скупят всю Украину

Закон об обороте сельскохозяйственной земли необходимо пересмотреть, поскольку его нынешняя редакция дает возможность скупки больших площадей немногими собственниками.

Об этом в эфире Телеканал ICTV заявил Николай Стрижак, президент Академии фермеров и частных землевладельцев, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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«Я считаю, что закон надо пересмотреть. Если мы идем в Европу, то приоритет должен быть как в Европе – семейные фермерские хозяйства. Надо направить закон об обороте земли на приоритетное развитие семейных и фермерских хозяйств. Тогда больше состоятельных людей появится в Украине. А так 200 человек смогут купить всю Украину. если считать, что в семье 3-4 человека, то 50 семей могут купить Украину. Это будет не демократическое и даже не феодальное общество, это будет рабовладельческое общество», – сказал Стрижак.

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