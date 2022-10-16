$50 тысяч за героя Новороссии. Почему для России Стрелков в соцсети полезнее Стрелкова на фронте

Кого-то обрадовавшее, кого-то расстроившее, а кого-то насторожившее долгое сетевое молчание Игоря Стрелкова обернулось информацией о том, что рвавшегося на фронт с первых дней СВО экс-командира ополчения Славянска таки пустили воевать – то ли в качестве командира некоего неназываемого подразделения, то ли в качестве начштаба.

По сети гуляет фото отпустившего бороду Стрелкова в обнимку с его женой Мирославой Регинской и припиской от имени последней – мол, с Игорем Ивановичем все хорошо и он скоро выйдет на связь.

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Этому предшествовало много месяцев, в течение которых Стрелков выполнял во многом неблагодарную роль Кассандры – нещадно критикуя политическое и военное руководство страны за ход кампании и за неверные или половинчатые, по его мнению, решения в одних случаях и за отсутствие решений – в других.

Время показало, что во многих своих выводах, мнениях и оценках Стрелков оказался прав. Начиная от необходимости мобилизации, о которой он заявил еще в апреле, после ухода армии из-под Киева, заканчивая наращиванием сил и ресурсов противника и его неизбежного наступления, которое мы сейчас и наблюдаем.

Понятно, что Стрелков в качестве записного критика стал чем-то вроде неудобной занозы в заднице у многих чиновников и генералов, а одновременно – в щедро цитируемый противником источник «зрады», ретранслируемый на украинскую аудиторию. Которой – со ссылкой на авторитет «террориста Гиркина» – рассказывали о том, как у русских все плохо, а значит – они неминуемо потерпят поражение.

Сам же виновник этих сетевых срачей не раз и не два повторял, что единственный способ заткнуть фонтан его пессимистического красноречия – нет, не то о чем вы наверняка подумали, а – послать его на фронт в любом качестве, соответствующем его опыту и воинскому званию.

Почему этого не происходило раньше, а произошло только теперь – вопрос также, в общем, понятный. Стрелков – как к нему не относись – человек со своим мнением, непривыкший гнуться вместе с генеральной линией начальства. А стало быть, от него можно теоретически ожидать любых сюрпризов и самоволки.

Условно говоря, в момент, когда принято решение об очередной «перегруппировке», его подразделение не только не оставляет позиций, но и начинает собственную войну. Причем, не факт, что проигрышную, но совершенно точно факт – ломающую все схемы штабных стратегов или же негласные договоренности с противником и «жесты доброй воли».

Собственно, нечто такое имело место в Славянске, когда именно стрелковская самодеятельность на собственный страх и риск перевела противостояние киевскому режиму из стадии митинговой горячки и штурмов администраций в стадию горячего военного противостояния с оружием в руках. А затем – не вняв многочисленным советам из Москвы оставить Донбасс, он несколько месяцев барагозил, путая карты уже готовым договориться элитам по обе стороны границы.

Строго говоря – феномен Стрелкова – это о той самой роли личности в истории. Со всеми ее плюсами и неизбежными минусами. Что также характерно – плюсы раскрылись в ходе боевых действий, а минусы полезли уже в мирное время, в тылу, где Стрелков проявил себя как крайне неуживчивый человек со ложным характером, и никудышний и плохо разбирающийся в людях политик, и политический администратор.

Теперь Стрелов снова на фронте. Где именно и в составе какого подразделения – неизвестно. И сам он, если не дурак (а он не дурак) вряд ли об этом скажет, поскольку, сказав, тут же станет мишенью и легкой добычей для украинских диверсантов.

Тем более, что на Украине уже объявили на него охоту, Националистические ЛОМы – начиная от небезызвестного Сергея Стерненко и заканчивая не менее одиозными атошниками Валерием Маркусом и Тарасом Тополей вовсю соревнуются друг с дружкой в суммах, предлагаемых за голову Игоря Ивановича. Тем, кто возьмет его в плен или убьет предлагают от 10 до 50 тысяч долларов.

Причем, например у Стерненко такие деньги точно есть – этот аферюга буквально только что наколядовал с доверчивых щирых патриотов сотни миллионов гривен на байрактары, украв, при этом, как пишет блогер Анатолий Шарий, почти 90% от суммы сбора.

Для укронациков поймать или убить Стрелкова – дело и принципа и чести. Стрелков вообще – самый знаковый и распиаренный на Украине персонаж Русской весны – к нему у нациков счет еще за пресловутый малазийский Боинг, падение которого Украина и Запад пытаются повесить на ополчение Донбасса, а самого Стрелкова потащить в Гаагу по этому обвинению.

Я уже не говорю о том, что пленение или гибель Стрелкова стали бы колоссальной пропагандистской победой для Киева, сопоставимой со сдачей в плен русским «Азова» в Мариуполе. Еще бы – «человек, с которого все началось». Так что на месте Игоря Ивановича я бы поостерегся пользоваться мобильным телефоном там, где он сейчас находится. Запеленгуют и пошлют ракету – у украинцев такой опыт есть. Вспомним прицельно уничтоженного николаевского олигарха Вадатурского или херсонского политика Журавко. Да и обычного теракта с подрывом машины не стоит сбрасывать со счетов.

Что же до самого факта пребывания Стрелкова на фронте и его перспектив в контексте хода СВО, то лично я склонен согласиться с известным публицистом Дмитрием Ольшанским, который высказался в том духе, что Стрелков в качестве сетевого критика МО и военного эксперта, лидера мнений, дающего во многом альтернативные глянцево-приглаженному официозу точку зрения на ход СВО, – для России во многом полезнее Стрелкова-фронтового командира:

«Само наличие в России Стрелкова было уникальной ценностью, национальной, можно сказать, гордостью. Не стоит село без праведника, тот самый случай. И все-таки мы его почти каждый день слушали, а он свободно говорил то, что думал, и никогда не врал. А что теперь? Проявить себя как в 2014 году он заведомо не сможет. Уже совсем не та война, это «1942» год, а не «1918», тут не «Марков и Дроздовский», а «Сталинград». К тому же, никто ему этого и не даст, харизматики в центре внимания не нужны, они подозрительны и опасны. Зато украинские спецслужбы очень сильны. А что им нужно – мы знаем. Постоянная зашкаливающая перемога, которую они умеют устраивать своему обществу и внешнему заказчику. Как они работают по части терактов, диверсий и убийств – проверено многократно. Вот и все, к чему ведет это разрешение на отъезд Стрелкова».

P.S. Сразу же после публикации материала стало известно, что Главное управление разведки Украины объявило награду в 100 тысяч долларов за пленение Стрелкова.