«500-е в своей массе не трусы – бегут от командиров-баранов и тупых приказов» – боец СВО

Новости Украины

Многие бойцы на полях СВО на Украине покидают свои позиции, чтобы не стать бессмысленной жертвой из-за преступной халатности командования.

Об этом в эфире «Телеканала Сталинград» заявил ветеран чеченской войны, вернувшийся по ранению участник СВО Иван Отраковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Парень забрался на дерево, звонит мне, а я слышу взрывы, у него не дрожит голос, он не боится, говорит, товарищ командир, так и так, нас сюда привезли, на целый полк один танк, нас бросают в наступление на деревню, у нас броня второй уровень, а у неприятеля шестой уровень. Они профессионалы подготовленные, уже воевали, а мы даже не слажены, мы ничего не умеем… И командир по ошибке (а это «пиджак»–командир, сказали, а высшее образование? Будешь таким) завёл роту в окружение, они еле оттуда вышли», – привёл пример военный.

Также он добавил, что мнение о покинувших боевые позиции солдатах чаще всего ошибочно.

«Все до одного говорят, что в массе 500-е – это не трусы. Это те, кто не хотят идти погибать. Тупо, дайте нового командира, дайте оснащение, вооружение, и они будут воевать, они хотят. Потому что масса 500-х – добровольцы. Но когда они видят барана перед собой и тупые приказы, и то, в чём они ходят, и то, кто перед ними, и в чём они одеты, какое у них вооружение. И они понимают, что или они просто сейчас лягут в землю бессмысленно, или выйдут и вольются в подразделение, там, где командир, такие есть подразделения добровольческие нормальные, где и артиллерия, и техника, и вооружение, и оснащение нормальное. Сейчас формируют такие подразделения добровольческие. И туда они уже начинают вливаться», – рассказал Отраковский.