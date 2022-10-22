«500-е в своей массе не трусы – бегут от командиров-баранов и тупых приказов» – боец СВО

22.10.2022  00:16 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Многие бойцы на полях СВО на Украине покидают свои позиции, чтобы не стать бессмысленной жертвой из-за преступной халатности командования.

Об этом в эфире «Телеканала Сталинград» заявил ветеран чеченской войны, вернувшийся по ранению участник СВО Иван Отраковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Многие бойцы на полях СВО на Украине покидают свои позиции, чтобы не стать бессмысленной...

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«Парень забрался на дерево, звонит мне, а я слышу взрывы, у него не дрожит голос, он не боится, говорит, товарищ командир, так и так, нас сюда привезли, на целый полк один танк, нас бросают в наступление на деревню, у нас броня второй уровень, а у неприятеля шестой уровень. Они профессионалы подготовленные, уже воевали, а мы даже не слажены, мы ничего не умеем…

И командир по ошибке (а это «пиджак»–командир, сказали, а высшее образование? Будешь таким) завёл роту в окружение, они еле оттуда вышли», – привёл пример военный.

Также он добавил, что мнение о покинувших боевые позиции солдатах чаще всего ошибочно.

«Все до одного говорят, что в массе 500-е – это не трусы. Это те, кто не хотят идти погибать. Тупо, дайте нового командира, дайте оснащение, вооружение, и они будут воевать, они хотят. Потому что масса 500-х – добровольцы. Но когда они видят барана перед собой и тупые приказы, и то, в чём они ходят, и то, кто перед ними, и в чём они одеты, какое у них вооружение. И они понимают, что или они просто сейчас лягут в землю бессмысленно, или выйдут и вольются в подразделение, там, где командир, такие есть подразделения добровольческие нормальные, где и артиллерия, и техника, и вооружение, и оснащение нормальное. Сейчас формируют такие подразделения добровольческие. И туда они уже начинают вливаться», – рассказал Отраковский.

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