СМИ: «Байден похлеще Трампа раскалывает мировые демократии»

24.09.2021 09:47 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Социология показывает, что президент Соединенных Штатов Джо Байден теряет популярность среди своих соотечественников.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

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Отмечается, что проведенные в сентябре опросы ведущих социологических служб указывают на рекордное падение рейтинга Байдена, который, по данным Gallup, за восемь месяцев после инаугурации упал на целых шесть процентных пунктов — до 43%, достигнув исторического минимума. Согласно этому исследованию, работу Байдена на посту президента не одобряют 53% американцев.

Примечательно, что, как следует из другого опроса Harvard CAPS/Harris, впервые после своего прихода в Белый дом Байден стал уступать по популярности своему предшественнику на посту главы Белого дома Дональду Трампу. Так, деятельность действующего президента негативно оценивают 49% американцев, а у Трампа этот показатель составляет 47%.

Издание пишет, что «к сегодняшнему дню новый президент США в значительной степени растратил кредит доверия в глазах западных союзников».

«Заголовок его статьи четырехмесячной давности «Моя поездка в Европу призвана сплотить Америку и мировые демократии», опубликованной этим летом в газете The Washington Post, после фиаско в Афганистане и скандала в отношениях с Францией и ЕС звучит как злой троллинг. Действия Байдена на посту главы Белого дома оказались еще более раскалывающими мировые демократии, чем активность Дональда Трампа, а от эйфории по поводу его избрания в Европе не осталось и следа», – резюмирует газета.