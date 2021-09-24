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24.09.2021 09:47 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Политика, Россия, Социология, США
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СМИ: «Байден похлеще Трампа раскалывает мировые демократии»

Социология показывает, что президент Соединенных Штатов Джо Байден теряет популярность среди своих соотечественников. Об...

Социология показывает, что президент Соединенных Штатов Джо Байден теряет популярность среди своих соотечественников.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

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Отмечается, что проведенные в сентябре опросы ведущих социологических служб указывают на рекордное падение рейтинга Байдена, который, по данным Gallup, за восемь месяцев после инаугурации упал на целых шесть процентных пунктов — до 43%, достигнув исторического минимума. Согласно этому исследованию, работу Байдена на посту президента не одобряют 53% американцев.

Примечательно, что, как следует из другого опроса Harvard CAPS/Harris, впервые после своего прихода в Белый дом Байден стал уступать по популярности своему предшественнику на посту главы Белого дома Дональду Трампу. Так, деятельность действующего президента негативно оценивают 49% американцев, а у Трампа этот показатель составляет 47%.

Издание пишет, что «к сегодняшнему дню новый президент США в значительной степени растратил кредит доверия в глазах западных союзников».

«Заголовок его статьи четырехмесячной давности «Моя поездка в Европу призвана сплотить Америку и мировые демократии», опубликованной этим летом в газете The Washington Post, после фиаско в Афганистане и скандала в отношениях с Францией и ЕС звучит как злой троллинг. Действия Байдена на посту главы Белого дома оказались еще более раскалывающими мировые демократии, чем активность Дональда Трампа, а от эйфории по поводу его избрания в Европе не осталось и следа», – резюмирует газета.

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