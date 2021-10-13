«Стратегические партнеры» имеют нас как хотят» – украинский эксперт

13.10.2021 15:41 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

«Стратегические партнёры» Украины ничем не помогают стране, лишь разрушают социально-экономическую и финансовую сферы, погружая государство в долги.

Об этом в эфире YouTube-канала киевского рэпера и блогера Тарика Незалежко заявил экономический и политический эксперт Максим Гольдарб, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это же насколько надо быть расчетливыми и жадными (США – ред.), чтобы заставлять Россию сохранять транзит через Украину. Для чего? Чтобы Россия платила Украине, условно это 2 миллиарда в год, ну пусть 3 миллиарда. Это с такими суперценами. Что мешает американцам дать Украине эти 2 – 3 миллиарда в год? Для них это копейки, у них ежегодный долг растёт с каждым шагом на триллион, для них это одна тысячная, баловство», – сказал Гольдарб.

Он отметил, что в целом «стратегические партнёры» у Украины достаточно специфические – ничем стране не помогли, лишь всё больше погружают государство в долги.

«Когда нам говорят – это наши стратегические партнеры, а в чём партнёрство? Что они сделали для того, чтобы у Украины не было сегодня проблем с теплом, газом, с рабочей силой, с развитием? Что сделано было? Вообще ничего», – считает эксперт.

«Крохи, которые давали – это были долги, только кредиты под проценты, а взамен Украина принимала законодательство, которое разрушало украинскую социально-экономическую сферу и финансы разрушало. Ведь это факты – обесценивание гривны, потеря вкладов людей в банках, потери юридических лиц в банках, вспомните реформы Гонтаревой.

Что же сделали эти стратегические партнёры? Да ничего. Европа хвастается, что даёт 600 миллионов помощи, я хочу, чтобы было понятно: слово «помощь» – это кредит, это не подарок, типа, пацаны, нате вам 600 лямов, делайте с ними, что хотите.

Это кредит, и Украине надо будет его возвращать. А почему Европа даёт 600 миллионов? Потому что Зеленский снял запрет с вырубки украинского леса и экспорта его в Европу, всё. Так на хер нужен такой стратегический партнёр?» – возмутился Гольдарб.