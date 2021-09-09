6 лет общего режима: Апелляционный суд подтвердил приговор Чубарову

09.09.2021 14:54 (Мск), Сочи, Максим Карпенко

Находящийся в Сочи Третий апелляционный суд общей юрисдикции подтвердил приговор главарю запрещенного в России Меджлиса крымско-татарского народа Рефату Чубарову, который ему вынес Верховный суд Республики Крым в июне этого года.

Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно вердикту, Чубарову придется провести шесть лет тюремного заключения в колонии общего режима, а также выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей и провести 200 часов общественных работ, когда он попадет в руки российских правоохранителей.

«Чубаров Р.А. осужден за то, что, будучи председателем объединения граждан «Меджлис» (организации запрещенной в Российской Федерации), организовал 26 февраля 2014 г. в г. Симферополе Республики Крым массовые беспорядки сопровождавшиеся насилием и уничтожением имущества. В результате действий Чубарова и его сторонников пострадали более сорока граждан, двое из которых от полученных телесных повреждений скончались», – отмечается в решении апелляционной инстанции.

«Кроме того, было повреждено имущество Верховного Совета. Судебные заседания в суде первой и апелляционной инстанции прошли без участия Чубарова, который с 22 сентября 2015 года находится в международном розыске. Сторона защиты просила приговор отменить, уголовное дело направить на новое судебное разбирательство в тот же суд. По результатам рассмотрения судебная коллегия назначенное Чубарову наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима оставила без изменения», – говорится в сообщении пресс-службы суда.

Адвокат Чубарова Николай Полозов в своем блоге заявил о нарушениях в судебном процессе и пригрозил России как государству иском в ЕСПЧ.

«Это уже идеальный кейс для ЕСПЧ, как минимум в контексте рассмотрения нарушения права на защиту (помимо всего прочего). Поэтому в рамках нашей стратегии «собери и зафиксируй как можно больше нарушений на каждой стадии» мы идём с перевыполнением плана.

Дальше кассационная инстанция – Четвёртый кассационный суд общей юрисдикции, что в Краснодаре. И уже только после него – ЕСПЧ», – написал Полозов.

Сам главарь Меджлиса пока никак не прокомментировал результаты сегодняшнего заседания.