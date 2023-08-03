6 лет за отпуск в Испании. Бывшему соратнику Зеленского припомнили отца – сторонника Новороссии

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Если древнегреческий царь Мидас имел талант превращать в золото все, к чему прикоснется, то у режима Зеленского талант иного рода – превращать в непримиримых врагов всех своих прежних союзников и попутчиков. Как это произошло с известным на Украине нардепом Александром Дубинским – бывшим журналистом «Плюсов» Коломойского и в прошлом активным сторонником Зеленского, членом его партии и агитатором за нынешнего президента на выборах.

Пути Дубинского и Зеленского разошлись еще пару лет назад, когда Дубинского со скандалом исключили из «Слуги народа» и ее фракции в Раде за активную внутреннюю критику коррупции в окружении Зе-президента. Произошло это под давлением Вашингтона – ведь Дубинский за компанию со своим бывшим шефом Коломойским попал под санкции Минфина США.

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Этому предшествовала активная и шумная кампания Дубинского в медиа по разоблачению так называемых «соросят», то есть выходцев из грантовых НКО на западном финансировании, ставших кадровым резервом украинской постмайданной власти и активно теснивших с насиженных мест ставленников украинской олигархии.

Именно Дубинский внес значительный вклад в популяризацию в массах самого этого термина – «соросята», проникшего с его подачи не только на оппозиционные «каналы Медведчука», но и на вполне мейнстримные «Плюсы», где Дубинский вел программу разоблачений «Деньги». Говорят, что именно Дубинский создал активно работавший два предвоенных года в «телеге» канал «Соросята», сейчас заброшенный. Дубинскому приписывают связь с популярным на Украине тг-каналом «Темный рыцарь», активно критикующим «слуг народа» и чиновников Банковой.

Чашу терпения американцев переполнила активность Дубинского в раскручивании на Украине т. н. «Байденгейта» – вороха скандальных афер, связанных с коррумпированными украинскими чиновниками и бизнесменами, связанными с Хантером Байденом.

Опубличить именно этот компромат накануне прошлых президентских выборов в Штатах безуспешно убеждал Коломойского лоббист Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани. Как известно, сторговаться не получилось, Трамп выборы проиграл.

Тем не менее победившая команда демократов запомнила бойкого украинского нардепа Дубинского, ставшего наряду с о своим коллегой по Раде и сыном экс-главы СБУ Андреем Деркачем одним из фронтменов кампании по популяризации еще одной серии сливов антибайденовского компромата – т. н. «пленок Деркача».

Как писала тогда связанная с американцами украинская пресса, при помощи Дубинского Коломойский таким образом пытался сделать Зеленского слишком токсичным для США. Между олигархом и его бывшим бизнес-партнером тогда как раз пробежала черная кошка, а Штаты начали активно намекать Банковой на целесообразность выдачи Коломойского ФБР.

Так или иначе, но после этой истории разрыв Дубинского с Банковой стал неизбежен. Когда 11 января 2021 Минфин США наложил санкции на Дубинского, офис президента открыто отмежевался от одного из лидеров пропрезидентской фракции в Раде и инициировал сбор подписей за исключение «паршивой овцы» из стада «слуг».

На личную просьбу Зеленского добровольно покинуть фракцию монобольшинства Дубинский ответил демонстративным отказом. Более того – попытался устроить бунт на партийном корабле – ведь он тогда еще и возглавлял парторганизацию «Слуг» в Киевской области. В конечном счете, Дубинского изгнали и на том вроде бы все успокоилось. Дубинский ушел в отдельное плавание и на время даже притормозил активную критику Банковой на своих медиаресурсах. А потом случилась война.

И вот вчера украинские СМИ распространили достаточно резонансное заявление Дубинского о планах киевского режима провести тотальную мобилизацию уже этой осенью или зимой:

«Это контрнаступление затянувшееся, которое нужно довести до ума и реализовать, потребует мобилизации большого количества военнослужащих. Накопление техники, которое вы видите… это накопление для проведения, если не всеобщей, то очень большой мобилизации. Чистка военкомов, переподготовка и отправка новых людей – это подготовка к большой мобилизации… Власть должна будет для попытки перелома прийти к всеобщей мобилизации украинцев», – написал нардеп в своем канале «Дубинский PRO».

Ответка последовала незамедлительно. Уже сегодня украинские спецслужбы ГБР и СБУ провели обыски у нардепа, которого обвиняют в том, что под видом лечения отца он уехал на отдых в Испанию. Кроме того, речь идёт о возможной подделке официальных документов — якобы они были подписаны, когда депутат находился за пределами Украины.

Но это еще не все. Обиженная Банковая вывалила на подконтрольных ей «сливных бачках» старый компромат на отца Дубинского – который, сам будучи родом из Донецка, в 2014 -2015 годах, когда его сын и не помышлял о политической карьере, активно поддерживал в соцсетях «Русскую весну» и присоединение Крыма к России.

Не успел Дубинский-младший вернуться из Барселоны, где по версии спецслужб отдыхал с любовницей под легендой лечения своего отца, как в Интернет вывалили старые, заботливо собранные скрины постов Дубинского-старшего.

Мол, смотрите, какая вражина окопалась в самом сердце украинского парламентаризма. И ведь, не отказался от отца-врага народа!

Следственные действия по Дубинскому идут по двум статьям: «Служебный подлог» и «Несанкционированные действия с информацией, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней». По ним опальному нардепу грозит до 6 лет тюрьмы. Вот и поддерживай после этого Зеленского.