6 октября казахи будут решать на референдуме, должна ли Россия строить им АЭС

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Общенародный референдум по строительству АЭС в Казахстане пройдет 6 октября. Такое заявление сделал сегодня президент этой страны Касым-Жомарт Токаев в ходе своего традиционного послания народу в стенах парламента – Мажилиса.

Как пишут местные СМИ, обращение к атомной энергетике Токаев связал с ростом «глобального энергодефицита» и острой потребности Казахстана в «надежных и чистых источниках энергии».

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По словам Токаева, сейчас в 30 развитых и развивающихся странах действуют около 200 АЭС.

«Мы должны думать о будущем, учитывая долгосрочные национальные интересы и специфику Казахстана. Я всегда настаивал на продуманном решении по вопросу строительства АЭС (с широким обсуждением). Каждый важный шаг необходимо совершать при поддержке народа. Так должно быть и с референдумом по АЭС. Референдум станет ещё одним проявлением широкого общенационального диалога и примером реализации концепции «слышащего государства», – добавил Токаев.

По словам министра энергетики Казастана Алмасадама Саткалиева,.правительство рассматривает в перспективе возведение не одной, а трех атомных электростанций. Среди подходящих под строительство площадок – берег озера Балхаш, Курчатов и площадка, на которой ранее работала станция средней мощности в Западном Казахстане,

В 2023 году министерство энергетики Казахстана распространило информацию, что среди наиболее вероятных претендентов на строительство АЭС на территории страны значатся четыре компании. Речь идет о китайской корпорации CNNC, южнокорейской KHNP, французской EDF и российском «Росатоме».

Как отмечают местные политические комментаторы, именно перспектива участия россиян и развернувшаяся из-за этого подковерная борьба за атомный контракт вызвала к жизни идею разрубить этот гордиев узел на референдуме. Сегодня в Казахстане активизировались разного рода лоббистские группы, связанные с внешними интересантами, которые открыто агитируют против приглашения к этому проекту россиян.

Вместе с тем, уже упомянутый выше глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев считает, что «Строительство АЭС — единственное верное решение»

В своём докладе на заседании правительства в Астане спрогнозировал скорый дефицит электроэнергии в Казахстане и подчеркнул, что спрос на электроэнергию в стране постоянно растёт. Для развития проектов в сферах IT, промышленности, медицины, сельского хозяйства требуется всё больше энергии. Если не принять срочные меры по строительству новых источников — Казахстан ждёт энергетический кризис.

Сейчас 66 % электроэнергии в Казахстане вырабатывают устаревшие угольные станции. Доля возобновляемых источников энергии растёт, но пока что составляет лишь около 6 % от общей генерации. При таких темпах развития экономики к 2035 году в стране возникнет дефицит электроэнергии в объёме 17,4 млрд киловатт-часов.

«К 2035 году потребление электроэнергии прогнозируется на уровне 152,4 млрд киловатт-часов. При этом выработка действующих сегодня энергоисточников по ряду объективных причин (вывод из эксплуатации, повышение износа, усиление экологических санкций) снизится и составит меньше 135 млрд киловатт-часов», — подчеркнул Саткалиев.

Чтобы выйти из этой ситуации, потребуется к 2035 году ввести в эксплуатацию новые генерирующие мощности на 26,5 ГВт.