60 лет санкций и борьбы: что увидел «ПолитНавигатор» на Кубе

Пару недель назад автор данных строк побывал на «острове свободы», поехав на международное совещание коммунистических и рабочих партий, получив интересные впечатления и пришел к выводу, что народ революционной республики не собирается отказываться от своих традиций и исторического выбора.

Поначалу бросились в глаза меры по жёсткой экономии, связанной с тем, что власти вынуждены даже идти на отключение во многих местах общественного освещения. Так, пришлось добираться с аэропорта на автобусе китайского производства, предоставленного организаторами мероприятия, практически в полной темноте по улицам западной части Гаваны до гостиницы, где нас разместили. Горели только окна домов и виднелись фары немногочисленных авто и мотоциклов, напоминая мне о тёмных 90-х.

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Оно и понятно, так как буквально в августе произошёл страшный пожар на нефтехранилище в кубинском городе Матансас в результате чего пострадало более 120 человек, но в итоге республика лишилась большой доли энергоресурсов. Это сказалось и на выработке электроэнергии, а на заправках образовались очереди из-за дефицита топлива.

Кроме этого Куба серьезно пострадала и от урагана Иен, который прокатился по стране в конце сентября, в результате чего пострадали посевы в главном табаководческом регионе острова.

К тому же республику душат санкции, введенные еще американской администрацией президента Кеннеди в 1960 году. По сути страна держится в торговой и экономической блокаде уже 62 года!

Ситуация еще больше ухудшилась во время правления в Белом доме республиканца Дональда Трампа, продлившего не только эмбарго, но и запретивший заходы туристических судов на Кубу, а также полеты на остров частных и корпоративных самолетов. Пандемия еще больше ударила по туристической сфере, когда вместо 4 миллионов иностранцев в прошлом году на острове побывало не более 150 тысяч, что и стало триггером к массовым протестам, которые, правда, были относительно быстро подавлены.

Встречает нас в гостинице «Старик и море», названного по одноименному произведению Хемингуэя, один из администраторов Луис, отучившийся в Государственном институте русского языка имени А. С. Пушкина при МГУ в Москве в советское время. Показывая апартаменты, он на чистом русском говорит, что кубинцы не собираются сдаваться, несмотря на серьезные проблемы в экономике.

«Героический кубинский народ держится и будет держаться до конца. Это у нас в крови. Недовольные – как раз представители так называемых «новых богатых», которые имели свой какой-то бизнес и пострадали в результате пандемии. Они и поддались деструктивным идеям, подстрекаемые американской агентурой. Простые же люди не собираются отказываться от наследия Фиделя и завоеваний революции и вносят каждый свою лепту в развитие страны. Многое, конечно, зависит еще от молодёжи, но она получает самое лучшее образование в Латинской Америке, социально защищена при самой лучшей медицине в мире. При этом у всех на глазах еще печальный опыт разрушения СССР и деятельности Горбачёва, а повторять эту катастрофу у себя мало желающих, – говорит Луис.

И действительно, находясь в тисках блокады и кризиса государство пытается найти валюту любыми способами, стараясь выжить во что бы то ни стало. Плюс в стране осуществляется собственный вариант НЭПа, когда разрешена торговля, существуют валютные магазины, такие варианты «берёзок» для туристов, а также частные рестораны, гостиницы, мелкие сервисные компании. Очевидно, что новая экономическая политика проводится под влиянием рыночных реформ, осуществленных в Китае и Вьетнаме.

Зал международного совещания коммунистических партий в Гаване.

Правда, это также вызывает некоторые противоречия в виде появление чёрного рынка. В частности, были предприняты шаги по ликвидации параллельно действующей с 90-х годов денежной единицы для иностранцев так называемого конвертируемого песо, именовавшихся «куками». Был введён курс 23:1 по отношению к евро с постепенным отказом от использования американского доллара. Но в итоге стоимость песо на тех же городских рынках с рук уже не ниже 50:1, а то и в три, и в четыре раза выше.

В целом это и привело к тому, что с полок государственных магазинов исчезли многие товары первой необходимости, усилился дефицит, а приобрести их у спекулянтов можно за цену, превышающую в разы, либо за валюту. Это и стало социальной основой прошлогоднего недовольства и протестов.

Потом мы заметил сами, что в государственных магазинах в Гаване есть очереди, но в основном это раздача дешёвых или даже бесплатных продуктов по карточкам для жителей конкретных кварталов.

Очередь в государственный магазин.

Но в то же время мы не видели ту нищету, которая имеется в других странах Латинской Америки. Может за исключением некоторых попрошаек, клянчащих у туристов и различных музыкальных групп, поющих за деньги для иностранцев, что просто является частью местного колорита.

Нет фавел с трущобами без удобств с миллионами жителей. Улицы чистые, а граждане опрятные и не исхудавшие. У многих китайские смартфоны, на улицах помимо советских и старых американских много уже и китайских автомобилей, автобусов, а также мото-байков.

Соседство старых советских, американских автомобилей и новых китайских автобусов и авто.

Интернет хоть и с перебоями, но работает, в том числе, и в гостиницах.

При этом везде напоминание о былой революции в виде развешанных самими жителями кубинских флагов, изображений Че Гевары, Фиделя, Рауля, имеются настенные муралы, а букинистические магазины заполнены революционной литературой былых лет.

Выпускаются и сейчас книги на многих языках о борьбе кубинских партизан, а также регулярно выходит газета «Гранма», аналог советской «Правды». Есть даже самодельные музеи в местах, где размещались революционные штабы в кварталах Гаваны, созданные по инициативе горожан.

В тавернах владельцы демонстративно развешивают рекламные щиты американских компаний, изрешеченные пулями во время национализации 1960 года, а также выставляют на обозрение посетителей ящики с нераспечатанными с того периода стеклянными бутылками кока-колы, как проявление пренебрежения к американскому империализму. Этим они символично показывают всю свою «любовь» к янки.

Акция бросания цветов в океанские волны в память о соратнике Фиделя – партизане Камиле Сьенфуэгосе.

Бережно хранят кубинцы и память о команданте Кастро, открыв несколько лет назад современный дом-музей «Центр Фиделя» с библиотекой в Гаване, посвященный его подпольной и партизанской деятельности, а также работе после прихода к власти по искоренению нищеты, детской смертности и тропических болезней, косивших до революции местных крестьян.

Работник учреждения Педро с нескрываемой теплотой показывал нам во время экскурсии знаменитую трибуну Фиделя с которой он выступал на съездах и народных собраниях со своими многочасовыми речами. Также демонстрируется и размах его деятельности внутри страны и за рубежом, когда социалистическая Куба стала настоящим светочем для угнетенных народов развивающихся стран.

Не отказывается от своих позиций и местная Компартия, которая по-прежнему остаётся правящей, осуществляя через государство контроль над экономикой, когда господствует по-прежнему одна идеология с ориентацией на социалистическую модель развития.

Правда в 2019-м была принята новая Конституция и введены посты президента и премьер-министра, внесены ограничения на сроки правления для главы государства, расширились личные свободы, была ослаблена цензура.

При этом сопротивление американскому империализму также стоит на первом месте в политической повестке Острова свободы. Об этом открыто заявил во время своего выступления на международном совещании компартий Роберто Моралес Охеда, член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Кубы:

«Мы проводим это мероприятие на Кубе, том самом мятежном и непримиримом острове перед лицом американской империи, о котором многие из присутствующих знают уже много лет. Страна, которая была жестоко наказана за защиту социалистических идеалов и ее приверженность всем справедливым делам. Мы заплатили очень высокую цену за смелость решительно противостоять величайшей империи в истории. Заблокированные и подвергшиеся нападкам с самого начала революции, враждебность США в течение последних шести лет была беспрецедентной. Администрация Дональда Трампа ввела 243 дополнительных меры к экономической, финансовой и торговой блокаде-стратегии, которая с 1962 года четко изложена в официальных документах правительства США, таких как исторический меморандум помощника госсекретаря Лестера Мэллори, направленный на удушение нашей экономики и тем самым на разрушение общества».

То есть ни о каком примирении с Вашингтоном в таких условиях не может быть и речи. Тем более, что Куба становится таким своеобразным торговым и экономическим форпостом КНР в западном полушарии, так как 22% импорта в страну идёт именно из Поднебесной, помогая ей выстоять. Россия также экспортирует 7% кубинской продукции, а в 2014 году полностью простила Гаване советский долг в 31,7 миллиардов долларов.

Кроме этого республика несколько лет назад стала наблюдателем при ЕАЭС и рассматривает планы развития торговли с постсоветскими странами.

Подтвердил эту ориентацию на старых союзников и сам президент Мигель Диас-Канель, который при встрече в своём президентском дворце с делегациями от компартий разных стран ответственно заявил:

«Куба не свернёт со своего исторического пути и не смотря на реформы не откажется от социалистической модели и от завоеваний революции, надёжно развивая отношения как с социалистическими странами, так и с теми государствами, кто борется сейчас против американского и западного империализма. Мы всегда будем солидарны с ними и не предадим в трудную минуту».

Эти слова, кстати, подтверждаются реальной международной практикой Кубы, которая находясь в таких тяжелейших условиях сама продолжает оказывать помощь странам третьего мира, в первую очередь Африке. В частности, разработанная в Центре генной инженерии и биотехнологий Кубы вакцина от коронавируса была поставлена в бедные государства, которым развитые капиталистические державы попросту отказались поставлять собственные образцы. Об этом нам рассказали, когда мы побывали в данном передовом научном учреждении.

В общей сложности Остров свободы за последние годы оказал поддержку своими медикаментами и высококвалифицированными специалистами народам 140 стран, более 10 тысяч кубинских врачей работают в Венесуэле, помогая создать там национальную государственную систему здравоохранения.

В самой республике в результате массовой вакцинации удалось быстро справиться с Covid-19, а в предыдущие десятилетия полностью ликвидировать малярию и множество тропических заболеваний, которые до сих пор имеются даже в США.

Католические церкви полны прихожан.

Поэтому и народу Кубы необходима сейчас всяческая поддержка, в том числе политическая и информационная, для разоблачения мифов о полном разложении государства или о желании кубинцев избавиться от якобы надоевшего строя. Пообщавшись с людьми разных профессий, автор данных строк сам убедился, что жители Острова не только стоически переносят все невзгоды, но и радуются жизни, борются и подают нам пример важности отстаивания до конца своей свободы и независимости.

На примере Кубы видишь, что единый народ способен преодолеть многое и идти по своему пути, не поддаваясь на посулы и ложные ценности.