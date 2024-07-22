60% россиян не хотят иметь детей – Монтян нагоняет уныние

Максим Столяров.  
22.07.2024 23:59
  (Мск) , Москва
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Демография, Дзен, Кризис, Общество, Политика, Россия, Украина


Менее половины россиян искренне хотят иметь детей и заботиться о них.

Об этом в своём блоге заявила проживающая в Донецке украинский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Менее половины россиян искренне хотят иметь детей и заботиться о них. Об этом в...

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«Как бы вы решили демографический вопрос, если даже Европа, США – не может решиться их баблом? Что я вам хочу сказать чисто из своего жизненного опыта. Рожать хотят и искренне любят детей процентов 40 любой популяции.

Считайте, что это биологическая константа. Столько людей хотят именно рожать детей, возиться с ними, заниматься, читать с ними книжечки, читать им сказки, таскать их на тренировки, ходить с ними куда-то, а не просто откупаться от них айфончиками.

Из этих вот 40% людям еще надо найти себе пару, сейчас это довольно затруднительно. Из тех, кто даже нашел пару, им надо еще вдобавок найти себе какое-то жилье и работу, чтобы этих детей обеспечивать. Детскую инфраструктуру, школы, садики, и всё остальное», – отметила Монтян.

«Вот и подумайте, будет ли рождаемость. При условии контрацепции, при условии того, что общество не давит – можно не рожать. Для того, чтобы была рождаемость, нужно этих людей, которые действительно будут заниматься с детьми, действительно поощрять. По-другому никак.

Я бы решала проблему, анкетируя людей, хотят ли они действительно рожать, любят ли они детей, будут ли ими заниматься, и помогала вот именно таким. И не трогала тех, кто не хочет рожать», – подытожила она.

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