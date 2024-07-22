60% россиян не хотят иметь детей – Монтян нагоняет уныние

Менее половины россиян искренне хотят иметь детей и заботиться о них.

Об этом в своём блоге заявила проживающая в Донецке украинский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как бы вы решили демографический вопрос, если даже Европа, США – не может решиться их баблом? Что я вам хочу сказать чисто из своего жизненного опыта. Рожать хотят и искренне любят детей процентов 40 любой популяции.

Считайте, что это биологическая константа. Столько людей хотят именно рожать детей, возиться с ними, заниматься, читать с ними книжечки, читать им сказки, таскать их на тренировки, ходить с ними куда-то, а не просто откупаться от них айфончиками.

Из этих вот 40% людям еще надо найти себе пару, сейчас это довольно затруднительно. Из тех, кто даже нашел пару, им надо еще вдобавок найти себе какое-то жилье и работу, чтобы этих детей обеспечивать. Детскую инфраструктуру, школы, садики, и всё остальное», – отметила Монтян.