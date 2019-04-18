600 журналистов из 12 стран мира освещают V Ялтинский международный экономический форум

18.04.2019, Ялта, Владимир Гладков

Проходящий сейчас Ялтинский международный форум позволяет «пробивать информационные барьеры» в плане донесения информации о происходящем в Крыму до широкой аудитории.

Об этом во время открытия V Ялтинского международного экономического форума заявил глава правительства республики Крым Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ялтинский международный форум – это такой инструмент, который позволяет нам на сегодняшний день пробивать все политические барьеры, которые сегодня возникают в мире. У нас сформировался сегодня Форум друзей Крыма. Те люди, которые постоянно приезжают на форум и возвращаются в свои страны, рассказывают о российском Крыме, о том, что здесь происходит, что здесь нет на улицах танков, автоматчиков, о том, что это был свободный выбор свободных людей, которые хотели вернуться в единое пространство с нашей Родиной Россией.

Я лично считаю, что тот состав участников, который есть, позволит решить очень важные задачи, хочу поблагодарить наших друзей, которые постоянно приезжают – сегодня здесь Денис Пушилин, глава ДНР, Анатолий Бибилов, который также регулярно посещает все наши праздники и делит с нами проблемы, наши зарубежные друзья. У нас много бизнесменов, которые в Крыму уже не первый раз. Уверен, что все предыдущие форумы для них проходили результативно, и все они получают положительный заряд эмоций, возвращаются к себе на родину с хорошим настроением, уверенные в том, что в России работать можно и нужно», – заявил глава правительства республики Крым Сергей Аксёнов.

Присутствующий на мероприятии президент Южной Осетии Анатолий Бибилов выразил уверенность, что в скором времени на крымских площадках будут встречаться первые лица государств, которые ещё недавно объявляли России санкции за возвращение Крыма.

«Здесь очень много людей, которые, может быть, ещё вчера думали, ехать в Крым или нет, выстраивать свою работу с Крымом или нет, и уверен, что многие люди, которые сегодня приехали, с уверенностью могут сказать, что надо работать, инвестировать в Крым, надо всё делать, чтобы налаживать деловые и экономические связи. Я уверен, что недалёк тот час, когда сюда приедут первые лица государств, которые в своё время объявляли санкции Росси, и сами убедятся, что Крым – это та территория, где можно окунуться в теплоту и деловую активность, градус которой с каждым годом увеличивается здесь, в Крыму, в Ялте, на экономическом форуме», – заявил Бибилов.

Сопредседатель Оргкомитета V ЯМЭФ Андрей Назаров отметил, что за пять лет масштаб мероприятия вырос в разы, и сегодня одних только журналистов, освещающих событие, больше, чем участников первого форума.

«Пять лет назад, когда было принято решение, что здесь будет проходить международный форум, не все верили в успех. На первом форуме было всего 600 участников из 12 стран мира, а сегодня могу сказать, что зарегистрированы более четырёх с половиной тысяч участников из 89 стран мира. Более 600 журналистов освещают форум на весь мир, и, по нашей оценке, три четверти государств в мире будут знать, как прошёл Ялтинский международный экономический форум», – рассказал руководитель оргкомитета.

«Программа и название, которое получил юбилейный форум – это «Мир, Россия и Крым. Новая мировая реальность» олицетворяет события, которые были здесь пять лет назад, когда крымчане понимали, что нет другого выхода, как принять решение о собственном волеизъявлении, чтобы вернуться в родную гавань, и с того момента никто, может быть, не отдавал себе отчёт, что мир будет жить в другой реальности. С того момента РФ, как бы ни сталкивалась с какими-то трудностями, санкциями, стала другой страной. Большинство товаров были замещены товарами собственного производства, Россия начала больше верить в собственный успех, поддержала САР, делегация которой в этом году тоже здесь присутствует, и в общем-то мир вспомнил о том, что Российская Федерация есть, и она такая же полноправная страна, как некоторые другие, которые считали себя единоличными государствами – вершителями судеб мира. Крымчане своими действиями, направленными на защиту своих семей, своей земли, по сути, совершили новую историю, как сто лет назад Россия меняла ход мировой истории. Здесь, на пятом, юбилейном форуме мы всё это фиксируем и, в общем-то, все являемся участниками исторических событий», – добавил Назаров.