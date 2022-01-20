Луценко: Нужно запугать российскую армию страшными клипами

Новости Украины

Россия вполне может захватить Киев, а потому Украине следует думать, как посеять панику в российских войсках.

Об этом в своём видеоблоге заявил участник карательной операции против республик Донбасса, депутат Верховной рады прошлого созыва Игорь Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, в Белоруссии в 40 километров от украинской границы находятся российские войска с серьёзной техникой «на расстоянии четырёх часов хорошего марша до Чернигова».

«Если бы вы были Путиным, представьте, за любую небольшую операцию по вам рубят всем максимумом санкций, которые есть в распоряжении США, ЕС, Британии. То есть, что бы вы ни делали – брали Мариуполь, брали Авдеевку, Чернигов или Киев, будет одна и та же санкция. Что бы вы выбрали на месте Путина? Что терять? Лучше Киев, а это «мать городов русских», взять Киев – значит покорить себе всю страну и поставить себе галочку в своём имперском блокноте. Вернули, Киев наш, Западная Украина – бог с ней, это уже неважно», – стращает Луценко.

Он считает, что украинскому руководству срочно нужно заняться пропагандой, которая наводила бы ужас на русских солдат, ожидающих приказ.

«К сожалению, нет клипов, которые изображают, каким образом их будет встречать Украина. Это очень важный фактор обороны. Этим заниматься нужно уже сейчас, чтобы они не сильно слушались тех дурных приказов, чтобы они боялись сюда идти и штурмовать это всё. К сожалению этого не делается, потому что большие деньги идут на разного рода телеканалы, министерства и так далее. Но, надеюсь, время у нас ещё есть», – добавил бывший «атошник».